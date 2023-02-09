Названы причины расхождения статистики по взаимной торговле Казахстана с Китаем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Член Высшей аудиторской палаты РК Ардак Тенгебаев назвал причины расхождения статистики по взаимной торговле с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас очень большое расхождение с Китаем по взаимной торговле по статистике. Есть несколько причин, почему такие расхождения возникают вообще. Причиной, может, являются и методологические основы, как считается статистика в КНР и РК. На наш взгляд, играет большую роль недостаточность таможенного администрирования по импортируемым товарам из Китая с нашей стороны, то есть это допущение занижения таможенной стоимости товаров, недостоверная классификация товаров, применение так называемых товаров прикрытия и так далее. Много причин», - объяснил Ардак Тенгебаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Основной из причин, по его словам, может быть занижение таможенной стоимости.

«То есть, если, условно говоря, из Китая поступает пара обуви, допустим, в среднем за 10 долларов, они продают вроде бы нам, по их статистике. А наша статистика может разниться в два раза меньше, а то и больше. Это связано с недостаточностью таможенного администрирования», - заявил А. Тенгебаев.

Он также отметил на примере, что каждый раз страну сотрясают скандалы, связанные с растаможиванием грузов, особенно из Китая.

«По информации, которую давали в КГД, только в прошлом году очень большая сумма доначисления была, чуть ли не свыше половины триллиона тенге, связанные с уполномоченными экономическими операторами, которые занимались импортом товаров из Китая. Это процесс, который всегда происходит», - пояснил спикер.

По словам Ардака Тенгебаева, уровень расхождения статистики составляет около 34-38%.

«Было 50% расхождения, но сейчас в КГД отчитываются, что это расхождение сократили», - добавил член Высшей аудиторской палаты.

Ранее сообщалось, что Сенат одобрил Соглашение о порядке распределения таможенных пошлин в рамках ЕАЭС.