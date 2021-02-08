Названы причины лишения лицензии Tengri Bank

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, почему Tengri Bank лишился лицензии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Директор Департамента банковского регулирования Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов напомнил, какие события в Tengri Bank привели к его ликвидации.

В начале 2020 года в банке произошли значительные оттоки средств депозиторов, и к марту финансовый институт столкнулся с проблемами по обеспечению достаточного уровня ликвидности. С 1 марта 2020 года Tengri Bank начал нарушать пруденциальные нормативы регулятора и обслуживать клиентов банка, вследствие чего Агентство направило к акционеру банка (PNB) надзорное требование по капитализации банка в срок до конца апреля 2020 года, которое не было исполнено.

За период с марта по сентябрь 2020 года Агентством в отношении менеджмента банка и акционеров было принято 11 предписаний и одна принудительная мера надзорного реагирования.

«Под надзором регулятора банком проведены мероприятия по рефинансированию займов и взысканию проблемных кредитов, в результате которых обязательства банка снизились на 26,4 млрд тенге, в том числе на 5 млрд тенге погашены обязательства перед государственными компаниями», - говорит Олжас Кизатов.

Однако этих мероприятий было недостаточно для выправления финансового положения банка.

По его словам, в сентябре 2020 года размер доступной ликвидности банка составлял менее 100 млн тенге против объема неисполненных клиентских платежей в размере порядка 8 млрд тенге. При этом общий объем обязательств банка перед своими клиентами составлял более 74 млрд тенге.

Он отметил, что банк был неплатежеспособным, и его неэффективная бизнес-модель не позволяла генерировать достаточных доходов для стабилизации ситуации. Неплатежеспособность Tengri Bank связана, прежде всего, с низким качеством ссудного портфеля. К моменту отзыва лицензии 84% ссудного портфеля находилось на просрочке, займы с просрочкой более 90 дней составляли 62% от всех кредитов. По оценкам Агентства, 58% кредитов Tengri Bank было выдано косвенно связанными с акционерами и менеджментом банка лицам и являлись фактически невозвратными.

«Тяжелое финансовое положение финансового института усугубилось корпоративными спорами между казахстанскими акционерами, которые в последующем переросли в судебные тяжбы между ними. В условиях отсутствия денежных средств в Банке и неисполнения акционером требования Агентства по капитализации Банка в течение длительного времени Банк нарушал пруденциальные нормативы и не исполнял платежи и переводы денег клиентов Банка. Именно из-за отсутствия возможности выправления возникшей критической ситуации со стороны менеджмента и акционеров банка было принято решение по отзыву лицензии банка», - говорит Олжас Кизатов.

Для оперативного решения вопроса выплаты гарантируемой суммы возмещения, Агентством совместно с Нацбанком и Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) в двухнедельный срок были выплачены большинство вкладов физических лиц.

От общего объема государственной гарантии по депозитам физических лиц в размере 17,8 млрд тенге, за две недели были выплачены депозиты на сумму 10,7 млрд тенге или 60,4% от объема гарантийного возмещения. На текущий момент уже выплачены депозиты на сумму 16,6 млрд тенге или 94% от размера гарантийного возмещения. По оставшимся депозитам идет процесс установления контактов с вкладчиками и осуществление выплат.

В настоящее время временная администрация Банка ожидает решение суда о принудительной ликвидации Банка для начала ликвидационного производства Банка. В рамках ликвидационного производства возмещение убытков кредиторов Банка будет осуществляться в соответствии с очередностью, предусмотренной в законодательстве.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. При удовлетворении требований кредиторов одной очереди деньги и (или) иное имущество ликвидируемого банка распределяются одновременно между кредиторами этой очереди пропорционально суммам требований, подлежащих удовлетворению.

«Еще раз подчеркну, что неплатежеспособность Банка связана с выдачей заведомо невозвратных кредитов связанным с акционерами и менеджментом Банка лицам. В этой связи, для проведения правовой оценки действий руководства Банка при выдаче невозвратных займов Агентство в установленном законодательством порядке обратилось с заявлением в правоохранительные органы, по которому возбуждено уголовное дело. Дальнейшие мероприятия по возврату выведенных из банка средств и возмещение убытков кредиторов банка будут осуществляться в рамках расследования этого уголовного дела», - сказал он.