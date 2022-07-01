1 Июля 2022 15:55

Названы причины гибели тюленей на Каспии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По визуальному осмотру и исследованию клыков обнаруженных туш животных в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с научным сообществом сделали общее заключение. Точные причины гибели животных определить не представилось возможным из-за того, что все обнаруженные особи были в состоянии сильного разложения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Гибель тюленей была в результате истощения новорожденных щенков вследствие их выноса вместе со льдом в открытое море либо попадание их непосредственно в воду, в море. Как вы знаете, зима 2021-2022 годов в том регионе была достаточно теплая, что негативно сказалось на ледоставе и его жестком покрове, соответственно, при жизнедеятельности либо из-за достаточно сильных ветров наблюдался отрыв льдов и (тюлени – прим. ред.) вместе с щенками уносились в открытое море, и терялась связь самки с детенышами – в результате новорожденные щенки вследствие истощения погибали», - сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Минэкологии на пресс-конференции в Нур-Султане.

Также, по его данным, обнаружены механические повреждения на скелетах тюленей, в том числе из-за попадания в незаконные орудия лова, рыболовные сети. В основном они выставляются для отлова осетровых рыб. Не исключается и то, что при судоходстве тюлени получали повреждения от винтов.

«Научное сообщество и государственные органы пришли к выводу, что те углубительные работы, которые проводятся в районе Кашагана, не могут быть причиной гибели тюленей», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что с начала года было обнаружено 219 мертвых тюленей. Все обнаруженные туши находились на стадии сильного разложения. Из-за этого не получилось произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований. В Минэкологии предположили, что их гибель произошла в зимний период. По результатам исследований, экологи не нашли превышения вредных веществ в воде и воздухе. Общая численность популяции тюленей в Каспийском море составляет около 300 тыс. особей. До 2026 года планируется создать особо охраняемую природную территорию для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тюленя.

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