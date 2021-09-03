Названы причины гибели людей на воде в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Итоги прошедшего купального сезона подвел на брифинге и.о. начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По словам К. Доспаева, з а весь купальный сезон спасателями региона был спасен 81 человек, среди которых 11 детей. 20 гражданам была оказана первая доврачебная помощь, в том числе и 10 детям.

По заявкам местных исполнительных органов, спасателями в текущем году проведено 83 обследования и очистки дна участков акваторий взбили пляжей. 14 признаны не подходящим для создания пляжей. Совместно с МИО открыто 10 коммунальных и 59 частных пляжей. Департаментом обучено 173 общественных спасателя. С 10 июня на базе спасательных станций было открыто четыре детских пляжа (лягушатника), в которых спасателями обучено плаванию 767 детей. Плаванию малышей учили и в 24 бассейнах региона. Всего обучено более 1,5 тысяч детей.

«Однако, несмотря на все принимаемые меры, на сегодняшний день зарегистрировано 32 факта гибели людей на воде, среди которых семь несовершеннолетних. Причинами гибели людей на воде стали недооценка собственных сил, неумение плавать, купание в нетрезвом состоянии, падение в водоем, спасение утопающего», - отметил спикер.

Так, наибольшее количество несчастных случаев приходится на июль и август, когда утонули 12 и 11 человек, соответственно. Шесть человек утонули в июне и 3 до начала купального сезона – в мае. Основное количество зарегистрированных происшествий с гибелью людей на воде приходится на выходные и праздничные дни. В это время погибли 20 человек, а это 62% от общего количества.

«Наибольшее количество утонувших зарегистрировано в Целиноградском районе. Здесь утонули 10 человек, среди них трое детей. В Аршалынском районе было пять случаев, в Бурабайском, Сандыктауском районах - по три, в Кокшетау, в районе Биржан сал, Ерейментауском районе - по два случая, в Атбасарском, Астраханском, Зерендинском, Шортандинском районах и городе Степногорске - по одному случаю.

Из 32 утонувших 18 являются жителями Акмолинской области, 13 человек - из различных регионов страны, в том числе 10 жителей столицы, и 1 уроженец Китайской Народной Республики», - добавил К. Доспаев.

Несмотря на завершение купального сезона, спасатели продолжают профилактическую работу по предупреждению гибели людей на водных акваториях, ведь с наступлением осеннего периода начинается сезон охоты и рыболовства. Спикер напомнил прошлогодний трагический случай, который произошел в Узынкольском сельском округе Астраханского района, когда во время рыбной ловли одновременно утонули три рыбака. Поисковые работы тогда продолжались 14 дней.