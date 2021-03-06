Названы предварительные причины пожара на Тенгизе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Предварительные причины пожара в вахтовом городке на Тенгизе, в ходе которого сгорели пять автобусов, назвали в Атырауской области. Об этом передает МИА «Казинформ».

«5 марта 2021 года около 19:30 произошло возгорание в моторном отсеке одного из автобусов на стоянке компании ССЕР в вахтовом городке Тенгиз. Возгорание заметил работник компании ССЕР – сигнальщик, который совершал обход. Следует отметить, что все служебные автобусы прибыли на стоянку в 19 часов, и после выгрузки пассажиров были закрыты. Как показало первичное служебное расследование, сигнальщик заметил задымление в моторном отсеке одного из автобусов, который расположен в задней части автобуса. Согласно инструкции, он незамедлительно сообщил дежурному, и на место прибыли пожарные команды компании ССЕР. За короткое время на место происшествия оперативно прибыли еще три единицы спецтехники противопожарной аварийной службы (ПАС) компании ТШО. Место происшествия было оцеплено сотрудниками отделения полиции вахтевого поселка Тенгиз. Но из-за сильного ветра порывами 15-20 метр секунду огонь быстро перекинулся на близстоящие автобусы, в результате чего огнем были повреждены в общей сложности пять автобусов», - сообщили в пресс-службе компании ССЕР.

Как сообщалось ранее, в 21:00 часов пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

«Сразу после локализации пожара, место пожара было очищено от мусора и различного хлама. Сотрудники компаний начали работать в штатном режиме. Предварительная версия пожара, по мнению экспертов, - короткое замыкание проводов моторной части в одной из автобусов. Точную причину пожара выяснит созданная рабочая комиссия компании ССЕР совместно с представителями ТШО и государственных органов. Следует подчеркнуть, что все автобусы перед выходом в рейс проходят ежедневный осмотр. Кроме того, в установленные сроки проходит обязательный технический осмотр согласно требованиям компании ТШО. Руководство компании ССЕР выражает огромную благодарность компании ТШО и ее бойцам пожарной команды, которые за короткие время вместе с нашими пожарными бойцами справились с этим случаем. Выражаем благодарность Тенгизской полиции за поддержание порядка во время пожара. Компания совместно с соответствующими органами власти оперативно выявит причину пожара и вернет все в нормальное русло», - говорится в распространенном сообщении ССЕР.