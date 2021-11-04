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    10:24, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Названы предприятия, которые будут снижать вредные выбросы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев перечислил методы, посредством которых казахстансские предприятия будут снижать вредные выбросы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Позвольте кратко остановиться на некоторых примерах проведенной нами работы по сокращению выбросов крупными загрязнителями. Так, стальной департамент «Арселор Миттал Темиртау» планирует снизить выбросы на 30% за счет замены топлива на газ, реконструкции электрофильтров», - сказал Сериккали Брекешев на заседании Правительства.

    Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы «Казахмыс Смэлтинг» планируют строительство новых серно-кислотных цехов с применением передовых технологий.

    «Усть-Каменогорским металлургическим комбинатом «Казцинк» предусмотрена замена теплообменников сернокислотного завода. Это позволит сократить выбросы на 21%. Актюбинским заводом ферросплавов «ТНК «Казхром» начата установка электрофильтров, что позволит сократить выбросы на 27%», - заключил министр.


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