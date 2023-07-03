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Названы позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Июля 2023, 14:32
Названы позиции казахстанских теннисистов в обновленном рейтинге ATP Фото: sports.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представлена актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед стартом Уимблдона-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройку сильнейших по-прежнему занимают испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович и российский спортсмен Даниил Медведев.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик остался на 26-м месте. Тимофей Скатов — 138-й.
В парном разряде первую строчку занимает американец Остин Крайчек, а вторую позицию делят Уэсли Колхоф из Нидерландов и британский теннисист Нил Скупски.
Представитель Казахстана Александр Недовесов отыграл три строки и стал 48-м. Андрей Голубев сместился с 86-го на 88-е место.


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