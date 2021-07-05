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    10:13, 05 Июль 2021 | GMT +6

    Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге WBC

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) выпустил обновленную версию рейтингов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом тяжелом весе казахстанец Камшыбек Кункабаев опустился с 29-го места на 32-е.

    Во второй средней категории Айдос Ербосынулы потерял одну строчку и стал 12-м, Али Ахмедов потерял две позиции — 28-й.
    В средней категории Жанибек Алимханулы поднялся с шестого на третье место, Мейирим Нурсултанов остался 14-м.
    В первом среднем весе Садриддин Ахмедов и Турсынбай Кулахмет по-прежнему занимают 19-е и 20-е место соответственно.
    Представитель полусреднего дивизиона Данияр Елеусинов остался 22-м.
    Батыр Джукембаев опустился с 16-й на 18-ю позицию в рейтинге первого полусреднего веса.



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