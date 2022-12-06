НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF

6 Декабря 2022, 09:25
Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) опубликовала актуальную версию рейтингов бойцов всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе казахстанец Али Ахмедов по-прежнему находится на шестом месте. Лидером рейтинга является британец Уильям Скалл, вторая строчка вакантна, третий — американец Калеб Плант. Абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики.

В среднем весе, где чемпионом мира является Геннадий Головкин, изменения произошли в первой тройке: мексиканец Хайме Мунгия покинул ТОП-15, уступив третье место итальянскому боксеру Винченцо Гуальтьери. Первая строчка принадлежит Эскиве Фалькао из Бразилии, второй — австралиец Майкл Зерафа. Другой представитель Казахстана Мейирим Нурсултанов поднялся с восьмого места на седьмое.
Во втором полулегком дивизионе Султан Заурбек сдал одну позицию, став 14-м. Чемпион мира — Шавкат Рахимов из Таджикистана, а наивысшим претендентом стал Джозеф Кордина из Уэльса, располагающийся на третьей строке.


Теги:
Новости по теме
Казахстан сотворил историю на ЧМ-2022 по паралимпийскому хоккею
Спорт уверенных, сильных и решительных - бои на татами прошли в столице
Казахстан со счетом 22:0 выиграл матч ЧМ по футзалу среди глухих
Читайте также
Казахстан сотворил историю на ЧМ-2022 по паралимпийскому хоккею
Спорт уверенных, сильных и решительных - бои на татами прошли в столице
Казахстан со счетом 22:0 выиграл матч ЧМ по футзалу среди глухих
Обзор мундиаля. 07 декабря
Теннисист Ломакин уступил в финале турнира в Бразилии
Казахстанец остановился в шаге от медали ЧМ по тяжелой атлетике
Сменщик Криштиану Роналду оформил первый хет-трик ЧМ-2022
Стало известно расписание игр и трансляций четвертьфиналов ЧМ-2022 по футболу
Новости партнеров
Популярное
1 Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области
2 Завершение работ по подключению соцобъектов Экибастуза ожидается сегодня
3 Тепло подали во все пострадавшие дома в Экибастузе
4 Президент поручил проанализировать просчеты, допущенные при подготовке к отопительному сезону
5 Даниал Ахметов назначен акимом Восточно-Казахстанской области

Лента новостей