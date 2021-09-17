Названы  позиции казахстанских боксеров в обновленной версии рейтинга IBF

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) представила актуальную версию рейтинга представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Выступающий во второй средней категории Айдос Ербосынулы поднялся с шестой позиции на четвертую. Первые две строчки рейтинга вакантны, третье место занимает россянин Евгений Шведенко . Чемпион мира IBF в этой категории — представитель США Калеб Плант .

В среднем дивизионе, где титул чемпиона мира IBF принадлежит Геннадию Головкину, в ТОП-15 входят сразу три казахстанца: Жанибек Алимханулы — девятый, следом на десятой строчке располагается Мейирим Нурсултанов, а 13-е место занимает Канат Ислам. Первые две позиции также не заняты, третий — Патрик Войцицки из Германии.

В полусреднем весе Данияр Елеусинов опустился с девятого на 14-е место. Лидером рейтинга является узбекский боксер Кудратилло Абдукахоров, за ним в тройке сильнейших располагаются американец Шон Портер и филиппинец Мэнни Пакьяо. Титул чемпиона мира IBF в полусреднем дивизионе принадлежит Эрролу Спенсу из США.

В первом полусреднем весе Батыр Джукембаев остался на 13-й строке. Лидирует Йеремиас Понсе из Аргентины, второе место занимает пуэрториканец Сабриэль Матиас, а замыкает первую тройку австралийский боец Лиам Паро. Чемпионский титул в данной категории принадлежит британцу Джошу Тэйлору.