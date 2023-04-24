Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBO

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская организация (WBO) выпустила обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во втором среднем весе казахстанец Али Ахмедов поднялся на одну строчку и стал 11-м. Чемпионом мира WBO в этом дивизионе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а топ-3 составляют Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Диего Пачеко (США).

В средней категории, где чемпионский титул принадлежит Жанибеку Алимханулы, Геннадий Головкин остался на первой позиции, за ним располагаются британец Лиам Смит и представитель Мексики Хайме Мунгия. Мейирим Нурсултанов, владеющий титулом WBO International, по-прежнему занимает четвертую строчку.

Во второй полулегкой категории Султан Заурбек остался на 15-й позиции. Лидером рейтинга является британец Арчи Шарп, второе место — у мексиканца Оскара Вальдеса, третий — американец Альберт Белл. Чемпион мира WBO в этом весе — мексиканский спортсмен Эмануэль Наваррете.