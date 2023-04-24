Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBO
Во втором среднем весе казахстанец Али Ахмедов поднялся на одну строчку и стал 11-м. Чемпионом мира WBO в этом дивизионе является Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а топ-3 составляют Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Диего Пачеко (США).
В средней категории, где чемпионский титул принадлежит Жанибеку Алимханулы, Геннадий Головкин остался на первой позиции, за ним располагаются британец Лиам Смит и представитель Мексики Хайме Мунгия. Мейирим Нурсултанов, владеющий титулом WBO International, по-прежнему занимает четвертую строчку.
Во второй полулегкой категории Султан Заурбек остался на 15-й позиции. Лидером рейтинга является британец Арчи Шарп, второе место — у мексиканца Оскара Вальдеса, третий — американец Альберт Белл. Чемпион мира WBO в этом весе — мексиканский спортсмен Эмануэль Наваррете.