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Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBA
1 Августа 2022 14:00

Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) представила актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий сохранил восьмое место, а Иван Дычко остался на 15-й строчке. «Суперчемпионский» титул в этом весе принадлежит Александру Усику из Украины, а тройку лидеров составляют американец Майкл Хантер, Роберт Хелениус из Финляндии и британец Хьюи Фьюри.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев по-прежнему располагается на четвертой строчке, уступая лишь кубинцу Юниэлю Дортикосу, Алексею Егорову из РФ и шведу Баду Джеку. Серик Мусадилов опустился с 11-го на 12-е место. Титул WBA Super — у француза Арсена Гуламиряна.
Айдос Ербосынулы продолжает возглавлять рейтинг второго среднего дивизиона. За ним в топ-3 располагаются Джон Райдер (Великобритания) и Калеб Плант (США). Бек Нурмаганбет также не изменил своего положения — 11-й. «Суперчемпион» мира WBA — мексиканец Сауль «Канело» Альварес.
В среднем весе Геннадий Головкин сохраняет статус «суперчемпиона». «Обычный» чемпион — представитель Кубы Эрисланди Лара. Тройку сильнейших претендентов составляют британец Крис Юбэнк-младший, Хайме Мунгия из Мексики и японец Риота Мурата.
Во втором полулегком дивизионе Султан Заурбек все так же занимает десятое место. «Суперчемпион» в этом весе не определен, а «обычным» поясом владеет венесуэлец Рохер Гутьеррес. Первое место рейтинга — у доминиканца Гектора Луиса Гарсии, вторым является Ламонт Роуч из США, замыкает тройку лидеров категории ирландец Джоно Кэррол.
Во втором легчайшем весе Евгений Павлов располагается на шестой строчке. В первой тройке: Азат Оганесян (Армения), Томоки Камеда (Япония) и Олег Довгун (Украина). Поясом WBA Super владеет Муроджон Ахмадалиев из Узбекистана.





Фото: pbs.twimg.com


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