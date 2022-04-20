Названы позиции казахстанских боксеров в обновленном рейтинге IBO

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская организация представила актуальную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий поднялся с 18-го на 17-е место.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев остался 32-м, Серик Мусадилов потерял три позиции и стал 63-м, Едиль Кожамбердиев сместился на одну строчку — 69-й.

Полутяжеловес Михаил Коханчик улучшил свое положение с 79-й на 68-ю строку, Бекзад Нурдаулетов отыграл четыре отметки — 74-й.

Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы, бывший 13-м, сместился на 16-е место. Бек Нурмаганбет потерял три строки — 37-й, следом располагается Али Ахмедов, бывший в прошлом выпуске 35-м.

Жанибек Алимханулы и Мейирим Нурсултанов сохранили соответственно третью и десятую позиции в рейтинге среднего дивизиона. Канат Ислам стал ниже на одну строчку — 72-й. Абай Толеш — 90-й (был 89-м). Чемпионом мира IBO в этом весе является Геннадий Головкин.

Турсынбай Кулахмет поднялся на две позиции в табеле о рангах первого среднего веса — 97-й.

В полусреднем весе, где основной чемпионский пояс принадлежит Данияру Елеусинову, Сергей Липинец занимает 22-е место, а Талгат Шайкен поднялся с 86-й на 80-ю строку.

Представитель первой полусредней категории Батыр Джукембаев потерял две позиции — 31-й, Руслан Мадиев откатился на одну строчку — 65-й, а Жанкош Тураров сохранил 90-е место.

Во втором полулегком весе Султан Заурбек, бывший 28-м, занял 30-е место. Бекман Сойлыбаев также потерял две строчки — 53-й.

Боксер второго легчайшего веса Евгений Павлов остался 28-м, а его коллега по дивизионе Ержан Залилов — 73-м.

В легчайшей категории Ельшат Ныгметолла включен в рейтинг под 90-м номером.