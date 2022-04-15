Названы потенциальные соперники Казахстана в отборе ЧМ-2024 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи предварительного раунда чемпионата мира-2024 и стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

В основном раунде квалификации чемпионата мира-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды, в числе которых сборная Казахстана. Жеребьевка состоится 6 июля. Матчи основного раунда завершатся к 8 марта 2023 года.

Соперниками сборной Казахстана могут стать Испания, Россия, Португалия, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Италия, Чехия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Румыния, Словакия, Грузия, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Германия, Черногория, Дания, Кипр, Армения, Косово, Литва, Израиль, Швеция, Австрия, Молдова, Греция.