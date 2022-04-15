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    21:34, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Названы потенциальные соперники Казахстана в отборе ЧМ-2024 по футзалу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершились матчи предварительного раунда чемпионата мира-2024 и стали известны все потенциальные соперники сборной Казахстана по футзалу в основном раунде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    В основном раунде квалификации чемпионата мира-2024 примут участие 36 команд, которые будут разбиты на 12 групп по три команды, в числе которых сборная Казахстана. Жеребьевка состоится 6 июля. Матчи основного раунда завершатся к 8 марта 2023 года.

    Соперниками сборной Казахстана могут стать Испания, Россия, Португалия, Хорватия, Сербия, Азербайджан, Италия, Чехия, Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша, Финляндия, Румыния, Словакия, Грузия, Беларусь, Нидерланды, Венгрия, Франция, Бельгия, Латвия, Северная Македония, Германия, Черногория, Дания, Кипр, Армения, Косово, Литва, Израиль, Швеция, Австрия, Молдова, Греция.


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