Названы популярные имена у казахстанцев в 2019 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Алихан и Раяна стали самыми популярными именами в Казахстане за прошлый год. Такие данные привели в Комитете по статистике Министерства национальной экономики РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, самые популярные имена девочек в Казахстане в 2019 году стали Раяна, Медина и Айзере. В частности, Раяной назвали 5151 девочку, Мединой – 4924 и Айлин – 3908.

Вместе с тем в топ популярных женских имен вошли Айша (3823), Аяла (3607), Асылым (3285), Айару (3014), Амина (2915), Каусар (2309).

Что касается мальчиков, то Алихан (были названы 3816 мальчиков), Айсултан (3033), и Нурислам (2304) все же остаются самыми популярными именами в стране последние четыре года.

Кроме того, в 2019 году мальчикам давали такие имена, как Амир (2227), Алинур (2130), Рамазан (1999), Али (1915), Ислам (1634), Алдияр (1601), Санжар (1588).