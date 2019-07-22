Названы победители второго сезона образовательного лагеря «Зерен-2019»

ЗЕРЕНДА. КАЗИНФОРМ - Завершился второй сезон образовательного лагеря «Зерен-2019», по итогам которого определились победители, чьи проекты получили финансирование, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественную церемонию закрытия посетила вице-министр образования и науки РК Фатима Жакыпова. Она дала положительную оценку всем проектам участников и отметила высокий уровень организации и подготовки лагеря «Зерен-2019».

«Я искренне рада тому, что вижу здесь. Лагерь «Зерен-2019» — это квинтэссенция лучших молодых умов, которые уже сегодня предлагают нестандартные пути решения многих проблем в нашей жизни. Я хочу пожелать каждому из вас стать успешным предпринимателем, дать путь своим идеям, применить их и показать не только Казахстану, но и всему миру», - отметила в своем выступлении Фатима Жакыпова.

Победителями второго сезона образовательного лагеря стали:

Команда UPGRADE с проектом «Экобахилы Zeren». Пошив эко-баxил из биологически разлагающегося материала, который можно использовать не менее 350 раз;

Команда Q4 с проектом «Тақымды тұлға». Открытие Национального конного учебного центра;

Команда Arasan с проектом «Aiel Baqyty». Создание инновационной платформы для решения всех проблем, связанных с женским репродуктивным здоровьем;

Команда Демеу с проектом «Демеу». Бесплатный учебный курс для людей с ограниченными возможностями и постоянное трудоустройство;

Команда Ұмтылу с проектом «Агро-М». Выращивание сафлора, из которого можно делать халву, масло, косметику, «живой» корм для животных без затрат на использование химии и удобрения;





Каждая команда получила денежный приз в размере 1 млн тенге, а общий призовой фонд составил 5 млн тенге. Также были вручены 2 млн тенге от бизнес-ангелов команде «Хака» и команде «Trend Team».

Во втором заезде масштабного проекта приняли участие 200 талантливых ребят из Казахстана, Монголии, Китая, Турции, Азербайджана и Кыргызстана. В течение 9-ти дней сезона 200 юношей и девушек усердно трудились над проектами в четырех направлениях: развитие гражданского общества, навыки предпринимательства, зеленая экономика, креативная экономика и новые медиа.

Напомним, республиканский образовательный молодежный летний лагерь «Зерен-2019» организован по инициативе Министерства информации и общественного развития РК и реализуется в рамках Дорожной карты по проведению Года молодежи в Казахстане. Цель лагеря – обучить молодых людей запуску реально действующих, устойчивых, социально-ориентированных бизнес проектов во всех регионах Казахстана.







«Зерен-2019» призван помочь молодежи самореализоваться и повысить доступ, в частности, сельской молодежи к экономическим и социальным лифтам. Стать участником Zeren Camp мог каждый желающий гражданин Казахстана и других стран в возрасте от 18 до 29 лет. Весь период пребывания разделен на три сезона. В каждом сезоне определено по 200 участников. Проживание и обучение в лагере обеспечено за счет организаторов. Первый заезд прошел в период с 3 по 11 июля, второй заезд с 13 по 21 июля, третий – с 23 по 31 июля.

Кроме того, 7 июля министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев встретился с участниками республиканского образовательного молодежного лагеря.

Летний лагерь посетила и заместитель Премьер-Министра РК Гульшара Абдыкаликова.



