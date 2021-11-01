Названы победители турнира Denis Ten Memorial Challenge

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане завершился международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования стали седьмым этапом серии Challenger, проходящей под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир проводился в одиночном катании, а также танцах на льду. В столице Казахстана выступили спортсмены из 16 стран. При этом в Казахстан прибыли призеры чемпионата мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также главные претенденты на награды Олимпийских игр-2022.

Это уже второй турнир такого уровня, который проходит в Среднеазиатском регионе. Первый состоялся в 2019 году в Алматы с участием спортсменов из 18 стран мира.

Организатором этих соревнований выступил Фонд Дениса Тена.

Фигуристы на протяжении нескольких дней показывали яркие выступления. Их выход на лед транслировался в прямом эфире. Ниже представлены результаты турнира.

Мужчины, одиночный разряд

1. Петр Гуменник (Россия)

2. Марк Кондратюк (Россия)

3. Андрей Мозалев (Россия)

...9. Михаил Шайдоров (Казахстан)

...10. Диас Жиренбаев (Казахстан)

Женщины, одиночный разряд

1. Виктория Сафонова (Беларусь)

2. Екатерина Рябова (Азербайджан)

3. Анастасия Шаботова (Украина)

...8. Анастасия Лобанова (Казахстан)

...9. Ясмин Текик (Казахстан)

Танцы на льду

1. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Россия)

2. Александра Назарова/Максим Никитин (Украина)

3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Россия)

...7. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан)