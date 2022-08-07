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Названы победители Tartyl Fest в Уральске
7 Августа 2022 02:22

Названы победители Tartyl Fest в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Десятый по счету республиканский спортивный фестиваль Tartyl Fest по подтягиванию на турнике завершился в Уральске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Турнир в Уральске состоялся на площади Первого Президента. С 9:00 до 12:00 проходила регистрация, взвешивание и присвоение номеров для участников.

В фестивале приняли участие 375 человек. Самой юной участницей стала пятилетняя Айару Кукузова, а самым старшим – 65-летний Бектимур Умаров, подтянувшийся 23 раза.

ПОБЕДИТЕЛИ:

До 18 лет (до 55 кг):

1 место - Жаңабай Тайыр - 17 лет, 53 кг - 31 раз

2 место - Салауат Əли - 15 лет, 54 кг - 30 раз

3 место - Кабышев Нурмухаммед - 15 лет, 51 кг - 28 раз.

До 18 лет (55-70 кг):

1 место - Бадик Александр - 16 лет, 64 кг - 31 раз

2 место Коаснов Роман - 14 лет, 56 кг - 27 (26) раз

3 место - Макашов Мадияр - 17 лет, 59 кг - 27 (22) раз.

До 18 лет (от 70 кг):

1 место - Аршынбеков Аликамал - 16 лет, 75 кг - 22 раза

2 место - Ахмедов Артур - 17 лет, 75 кг - 18 раз

3 место - Мырзагелді Мейірбек - 17 лет, 71 кг - 17 раз

18-30 лет (до 65 кг):

1 место - Сагинтаев Самат - 28 лет, 59 кг - 35 раз

2 место - Тулеугалиев Мерей - 28 лет, 50 кг - 32 раза

3 место - Тыртышник Данийла - 19 лет, 59 кг - 32 раза.

18-30 лет ( 65-80 кг):

1 место - Горунов Егор - 27 лет, 67 кг - 36 раз

2 место - Ямщиков Максим - 20 лет, 69 кг - 34 раза

3 место Асланбек Ильяс - 27 лет, 66 кг - 32 раза

18-30 лет (от 80 кг):

1 место - Ягьяев Ильдар - 27 лет, 80 кг - 35 раз

2 место - Александр Михайлов - 27 лет, 82 кг - 30 раз

3 место - Фофонов Игорь - 26 лет, 88 кг - 28 раз

От 30 лет (до 80 кг):

1 место - Кичатов Юрий - 37 лет, 77 кг - 40 раз

2 место - Мухамбетов Жасулан - 56 лет, 59 кг - 30 раз

3 место - Казанцев Павел - 35 лет, 63 кг - 30 раз

От 30 лет (80-90 кг):

1 место - Жангирханов Ербол - 35 год, 81 кг - 27 раз

2 место - Мокшин Роман - 37 лет, 81 кг - 26 раз

3 место - Абдрахманов Нурлан - 43 года, 86 кг - 20 раз

От 30 лет (От 90 кг):

1 место - Жургинбнков Еркебулан - 36 лет, 95 кг - 26 раз

2 место - Насыров Жаслан - 31 год, 93 кг - 24 раза

3 место - Дубашев Ерлан - 31 год, 92 кг - 21 раз

За первое место участники получили денежный приз в 200 тыс. тенге, за второе – 100 тыс. тенге, за третье – 50 тыс. тенге.

После соревнования на сцене для участников и жителей города выступила певица Айдана Меденова.

Фестиваль проходит с 10 июля по 6 сентября в 20 городах страны, где казахстанцы могут участвовать и выиграть денежные призы. В каждом городе выберут 27 победителей. Победителей из каждого города (в девяти категориях) ожидает гранд-финал в городе Нур-Султане. Призовой фонд гранд-финала – 54 млн тенге. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по street workout.

В роли амбассадора проекта выступает Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по street workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по streetlifting, также один из основателей движения streetworkout в Казахстане. Street workout - любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках.

10 июля в городе Конаеве подвели итоги первого дня республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest.

14 июля определили победителей турнира в городе Талдыкоргане.

Третий по счету республиканский спортивный фестиваль по подтягиванию на турнике проходил в Алматы.

После проведения турнира в южной столице четвертый по счету фестиваль состоялся в Таразе.

23 июля фестиваль прошел в Шымкенте.

В Туркестане республиканский фестиваль, в котором приняли участие около 270 человек, состоялся 25 июля в Амфитеатре.

27 июля очередных победителей Tartyl Fest наградили в Кызылорде.

Восьмой по счету республиканский спортивный фестиваль прошел в Атырау.

В ходе турнира, прошедшего в Актау, 32-летний Дамир Набиев побил рекорд предыдущих участников Tartyl Fest, подтянувшись 44 раза.

АКТУАЛЬНЫЙ СПИСОК ГОРОДОВ, ГДЕ ПРОЙДУТ СЛЕДУЮЩИЕ ФЕСТИВАЛИ:

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганды - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября

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