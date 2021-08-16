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Названы победители шестого розыгрыша ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане

16 Августа 2021 19:14
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Названы победители шестого розыгрыша ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города.

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Шестой розыгрыш ещё двух iPhone12 и других ценных призов прошёл в прямом эфире 14 августа (суббота) в 17:00 на страницах акимата г. Нур-Султан в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 6-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 7 августа по 13 августа (включительно).

Розыгрыши ценных призов среди вакцинированных проводятся еженедельно.

В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыши ценных призов акиматом города за счёт спонсоров проводятся еженедельно.

Таким образом, победителями шестого розыгрыша стали:

iPhone 12 выиграли - 1) № 5784 - Чижикова Евгения Александровна, 2) № 3200 - Аитахунов Азиз.

Cтиральную машину от магазина «Технодом» выиграла: 3) № 17157 - Ажигулова Гульден.

Холодильник от магазина «Технодом» выиграла: 4) № 16298 - Қозыке Назерке.

Микроволновую печь от компании «Agrinet»: 5) № 15338 - Әбілдашева Аружан.

Ранее среди вакцинированных были разыграны 13 iPhone последней модели, 4 холодильника, 3 телевизора, 2 планшета, 3 микроволновки, 5 принтеров, 2 видеорегистратора, стиральная машина, умная колонка Алиса и увлажнитель воздуха.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan) установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов.

Среди вакцинированных также будет разыграна 2-комнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших 1-ый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA «Silk Way» объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


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#Нур-Султан   #Акимат   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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