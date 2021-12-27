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Названы победители республиканского турнира по настольному теннису в Алматы

27 Декабря 2021 09:27
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Названы победители республиканского турнира по настольному теннису в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился республиканский турнир по настольному теннису «ТОП-12», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В финальных соревнованиях среди женщин абсолютная чемпионка республики 2020 года Зауреш Акашева (Караганда) со счетом 4:1 победила Анастасию Лаврову из Нур-Султана. В матче за третье место Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) одержала победу над Анель Бахыт (Шымкент) - 4:0.

Далее в турнирной таблице разместились Ангелина Романовская (Павлодарская область), Александра Смирнова (Караганда), Арай Ашкеева (Караганда), Жанерке Кошкумбаева (Караганда), Гузель Торшаева (Мангистауская область), Гаухар Алмагамбетова (Западно-Казахстанская область), Малика Сандыбаева (Нур-Султан), Алиса Цвигун (Нур-Султан).

У мужчин в финальном матче Айдос Кенжигулов (Западно-Казахстанская область) одержал победу над Денисом Жолудевым (Восточно-Казахстанская область). На третьем месте расположился Эрик Райтер (Караганда).

За чемпионом и призерами следуют Сагантай Курмамбаев (Восточно-Казахстанская область), Алан Курмангалиев (Караганда), Владислав Захаров (Караганда), Санжар Жубанов (Западно-Казахстанская область), Искандер Харки (Жамбылская область), Ирисбек Артукметов (Шымкент), Дастан Кенжигулов (Западно-Казахстанская область), Бакдаулет Акимали (Шымкент), Деас Мархабаев (Актюбинская область).

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#Алматы   #Спорт   #Теннис  
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