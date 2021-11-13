Названы победители республиканского конкурса «Государственный язык – символ независимости»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершился республиканский онлайн-конкурс «Государственный язык – символ независимости», который проводился в рамках 30-летия независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В мероприятии, направленном на расширение сферы применения казахского языка среди молодежи этносов, укрепление функционирования казахского языка как языка межэтнического общения и поощрение активной молодежи этносов, владеющей государственным языком, приняли участие победители - представители 14 областей республики и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Участники в возрасте от 21 года до 35 лет писали эссе на тему «Мой независимый Казахстан», рассуждали на заданную тему и представили видеоролик, в котором отразили свой вклад в развитие государственного языка, достижения в области образования, культуры, спорта.

Решением компетентного жюри, оценивавшего уровень владения языком участников, содержательность и оригинальность ответов, чистоту речи на казахском языке, обладательницей Гран-при стала Ирубаева Анастасия (Акмолинская область).

І место заняла Адиханбаева Муаттар (Туркестанская область), ІІ место – Абдухамидова Хурматой (г. Шымкент).

Потанин Андрей (г. Нур-Султан) и Чеченева Ирина (Атырауская область) разделили между собой ІІІ место.

Поощрительными призами были награждены Дураченко Галина и Ибрагимова Равана, которые представляли г. Алматы и Восточно-Казахстанскую область.

Проведение мероприятий, направленных на преобразование государственного языка в язык межнационального общения, будет продолжено.