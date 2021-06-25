Названы победители Национальной премии URKER-2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Национальная премия «URKER-2021» прошла в пятый раз.

Конкурс проводился по 11 номинациям, в качестве новшества была представлена 12-я номинация «Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости».

Всего в адрес организаторов в этом году поступило 340 работ на соискание премии. Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, представители творческой интеллигенции Казахстана и международные медиаэксперты.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист вошли 44 номинанта.

Победителями Национальной премии «URKER-2021» в этом году стали:

Лучшая фотография года - Мақсат Шағырбаев, Newsroom.kz;

Лучший репортаж года - Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz;

Лучший аналитический материал года - Дина Имамбаева, журнал «Ақиқат»;

Лучшее журналистское расследование года - Рысбек Қыдырбек, газета «Aiqyn»;

Лучшее интервью года - Тамара Вааль, портал Vlast.kz;

Лучший познавательный материал года - Өмірбек Сансызбаев, Massaget.kz;

Лучший проект на радиостанции - «Новое утро», радио «NS»;

Лучший новостной портал года - inform.kz - Международное информационное агентство «Казинформ»;

Лучшая газета года - «TÚRKISTAN»;

Лучший журнал года - журнал «Forbes Kazakhstan»;

Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости - Рыиза Молдашева, газета «Семей таңы».

Также во время церемонии была объявлена специальная премия «URKER», которую получило Qazaq radiosy.

Спецпремию вручила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы».

Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».