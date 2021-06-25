РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:30, 24 Июнь 2021 | GMT +6

    Названы победители Национальной премии URKER-2021

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «URKER-2021» в области печатной, радио, интернет-журналистики состоялась в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году Национальная премия «URKER-2021» прошла в пятый раз.

    Конкурс проводился по 11 номинациям, в качестве новшества была представлена 12-я номинация «Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости».

    Всего в адрес организаторов в этом году поступило 340 работ на соискание премии. Лучшие работы отбирали члены жюри, в состав которого вошли авторитетные журналисты, представители творческой интеллигенции Казахстана и международные медиаэксперты.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист вошли 44 номинанта.

    Победителями Национальной премии «URKER-2021» в этом году стали:

    Лучшая фотография года - Мақсат Шағырбаев, Newsroom.kz;

    Лучший репортаж года - Ануар Абдрахманов, ИА BaigeNews.kz;

    Лучший аналитический материал года - Дина Имамбаева, журнал «Ақиқат»;

    Лучшее журналистское расследование года - Рысбек Қыдырбек, газета «Aiqyn»;

    Лучшее интервью года - Тамара Вааль, портал Vlast.kz;

    Лучший познавательный материал года - Өмірбек Сансызбаев, Massaget.kz;

    Лучший проект на радиостанции - «Новое утро», радио «NS»;

    Лучший новостной портал года - inform.kz - Международное информационное агентство «Казинформ»;

    Лучшая газета года - «TÚRKISTAN»;

    Лучший журнал года - журнал «Forbes Kazakhstan»;

    Лучший материал, посвященный 30-летию Независимости - Рыиза Молдашева, газета «Семей таңы».

    Также во время церемонии была объявлена специальная премия «URKER», которую получило Qazaq radiosy.

    Спецпремию вручила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева.

    Финалистам присваивается звание победителя с вручением свидетельства, памятной статуэтки «URKER» и денежной премии в размере одного миллиона тенге.

    Казахстанская национальная премия «URKER», присуждаемая за достижения в области печатной, радио, интернет-журналистики, учреждена в 2017 году с целью выявления талантливых журналистов и творческих коллективов, признания их вклада в развитие профессиональной журналистики и привлечения к их творчеству широкого общественного внимания.

    Организаторами премии являются Министерство информации и общественного развития РК, Корпоративный Фонд «Медиа дамыту қоры» и УК «Қазмедиа орталығы».

    Спонсоры мероприятия – РТРК «Казахстан» и АО «Агентство «Хабар».


    Теги:
    Главная СМИ
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Сегодня, 11:42
    Сферу административной юстиции хотят расширить в РК
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!