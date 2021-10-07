Названы победители национального чемпионата World Robot Olympiad 2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Победителей национального чемпионата по робототехнике, получивших право представлять Казахстан на World Robot Olympiad 2021, назвали в Назарбаев Интеллектуальных школах, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АОО «НИШ», главная тема WRO-2021 — PowerBots посвящена одному из самых глобальных приоритетов современности. Как строить будущее зеленой экономики, создавать новые источники возобновляемой энергии, формировать экологическую ответственность – юные робототехники решали конкретные задачи в категориях Regular, Open, Future Engineers, творческой и в нескольких возрастных группах.

Всего на старт национального этапа WRO вышло почти сорок команд, каждая из которых успешно выступила на отборочных региональных турах. Онлайн формат только подчеркнул азарт, креативность, отличную подготовку и, конечно, же стремление к победе юных робототехников.

В основной младшей категории победителем названа команда MagicKris частной начальной школы «Ак-Ниет» города Алматы в составе Кристины Киселёвой, Марка Бирюкова, Пётра Мороза и тренера Олега Киселёва. Они предложили лучшее решение умного дома, которое сокращает энергопотребление.

В основной средней категории чемпионский титул завоевала команда A and B алматинского учебного центра «Lessons.kz». Роботы Арьяна Кадырова и Бернара Бердалиева (тренер Айгерим Еркабаева) на олимпийской скорости раздали аккумуляторы для зарядки гибридных и электромобилей.

В основной старшей категории перед командами была поставлена задача – снабдить жилые дома электроэнергией из возобновляемых источников, избыток энергии сохранить в аккумуляторах. В этой категории по традиции не было равных представителям Назарбаев Интеллектуальных школ. Команда алматинской NIS химико-биологического направления Vector в составе Шынгысбека Балгабая и Альтаира Жамбыла (тренер Ясынжан Шакан) продемонстрировала лучшее время и лучшие результаты. Весь пьедестал почета в этой категории заняли ученики Интеллектуальных школ.

В основной категории WeDo ребята решали сложные задачи, максимально приближенные к действительности.Команды создавали роботов, которые борются с лесными пожарами и эвакуируют людей в безопасные районы, а после сажают новые деревья вместо сгоревших. С этой задачей лучше всех справились Даниель Талгатов и Ерасыл Хайдар из команды JAIQ 3 уральской школы робототехники и программирования «Jaiq school» (тренер Есенгали Кайсар).

В младшей творческой категории Даужан Бекетов и Кирилл Островский (тренер Tom Noah) из команды LegoMozg Международной академии робототехники разработали умную электростанцию, включающую в себя солнечную панель и ветряную турбину. Проект, который направлен на повышение эффективности возобновляемых источников энергии, принес его авторам убедительную победу.

Амина Рахимбергенова, Алдияр Пазилов и Даулет Муханов (тренер Бахытгул Кажыкенова) из команды NG-PHOTOBIO столичной Интеллектуальной школы физико-математического направления разработали робота, использующего принципы искусственного интеллекта для получения биотоплива из аморфного растения водоросли. Они и признаны победителями в старшей творческой категории.

Все команды, ставшие лучшими в своих категориях, получили право участвовать в мировом этапе WRO-2021, который пройдет в ноябре 2021 года и тоже в формате онлайн. Планируется, что признанные авторитеты мировой робототехники, которые вошли в состав жюри, будут работать в своих странах дистанционно.

Региональные соревнования и национальный чемпионат WRO каждый год проводит автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» как Национальный координатор World Robot Olympiad в Казахстане.

— Олимпиады направлены на развитие творческих способностей и навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач, расширение интереса к научно-технической деятельности, повышение престижа профессий в сфере информационных технологий, – подчеркнул заместитель директора Центра информационных технологий и сервиса АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Азамат Биданов.⠀

World Robot Olympiad (WRO) — Всемирная олимпиада роботов, это соревнования для учеников 6—11 классов в возрасте от 10 до 19 лет.