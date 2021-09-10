10:11, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6
Названы победители многодневной гонки «Путь Абая»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершилась республиканская многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.
Ее победителем стал Асылхан Турар.
Кызылординский спортсмен выиграл второй и четвертый этапы, благодаря чему упрочил свои позиции в генеральной классификации и сумел сохранить лидерство вплоть до последнего этапа.
Второе место по итогам гонки занял велосипедист из Туркестанской области Даниил Марухин, также показывавший стабильно хорошие результаты на каждом этапе.
Третье место у столичного гонщика Григория Штейна.