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    10:11, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Названы победители многодневной гонки «Путь Абая»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершилась республиканская многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Ее победителем стал Асылхан Турар.

    Кызылординский спортсмен выиграл второй и четвертый этапы, благодаря чему упрочил свои позиции в генеральной классификации и сумел сохранить лидерство вплоть до последнего этапа.

    Второе место по итогам гонки занял велосипедист из Туркестанской области Даниил Марухин, также показывавший стабильно хорошие результаты на каждом этапе.

    Третье место у столичного гонщика Григория Штейна.

    Теги:
    Спорт Восточно-Казахстанская область
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