Названы победители многодневной гонки «Путь Абая»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске завершилась республиканская многодневная гонка «Путь Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Ее победителем стал Асылхан Турар.

Кызылординский спортсмен выиграл второй и четвертый этапы, благодаря чему упрочил свои позиции в генеральной классификации и сумел сохранить лидерство вплоть до последнего этапа.

Второе место по итогам гонки занял велосипедист из Туркестанской области Даниил Марухин, также показывавший стабильно хорошие результаты на каждом этапе.

Третье место у столичного гонщика Григория Штейна.