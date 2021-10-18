Названы победители Кубка Казахстана по настольному теннису

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился Кубок Казахстана по настольному теннису с участием 14 мужских и 13 женских сборных команд , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В нем приняли спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областных центров.

Результаты финальных поединков:

Мужчины

Восточно-Казахстанская область - Актюбинская область - 3:1.

Матч за 3 место - Карагандинская область - Западно-Казахстанская область - 3:0.

Женщины

Карагандинская область - Шымкент - 3:0.

Матч за 3 место - Восточно-Казахстанская область - Нур-Султан - 3:1.