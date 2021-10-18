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    03:33, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Названы победители Кубка Казахстана по настольному теннису

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился Кубок Казахстана по настольному теннису с участием 14 мужских и 13 женских сборных команд , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    В нем приняли спортсмены из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областных центров.

    Результаты финальных поединков:

    Мужчины

    Восточно-Казахстанская область - Актюбинская область - 3:1.

    Матч за 3 место - Карагандинская область - Западно-Казахстанская область - 3:0.

    Женщины

    Карагандинская область - Шымкент - 3:0.

    Матч за 3 место - Восточно-Казахстанская область - Нур-Султан - 3:1.


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