Названы победители III детской республиканской премии «Жас Өркен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИРНФОРМ - Определились победители III детской республиканской премии «Жас Өркен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов премии.

В течение мая-июля 2021 года проходили выдвижение, отборочные стадии и финальное голосование за претендентов на звание лауреата премии.

В 14 номинациях премии было выдвинуто 413 претендентов со всех регионов Казахстана. В финальный шорт-лист прошли 70 номинантов, за которых на официальном сайте премии lubimec.kz было отдано почти 400 тысяч голосов.

Согласно Положению о премии, в каждой номинации названы по два победителя – гран-при победителю и звание лауреата занявшему второе место по итогам голосования.

В итоге лауреатами Премии следующих номинациях стали (первое место – Гран-при, второе – лауреат):

«Жас зерттеуші/Юный новатор» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов)

1. Самойленко Арсений (Костанайская область)

2. Токина Анель – (Алматы)

«Жас дарын/Юный актер»

1. Жүсіп Әулетбек (Костанайская область), Қожабалуан Мадина – (Атырауская область)

2. Быстрова Карина (Павлодарская область)

(в данной номинации из-за минимального разрыва (менее 2%) в голосах решением жюри объявлены два гран-при)

«Жас толағай/Юный спортсмен»

1. Қалиахмет Елназ (Алматы облысы)

2. Толмачёва Елизавета (Павлодарская область)

«Жас патриот/Юный патриот» (дети, проявившие свою доблесть)

1. Абылханова Аружан (Павлодарская область)

2. Қабылбекова Айгерім (ВКО)

«Жас эколог/Юный эколог»

1. Трескунов Иннокентий (Алматы)

2. Ерғанат Мағжан – (Алматы)

«Жас қанат/Юный певец»

1. Кумисбек Медина (Павлодарская область)

2. Мубарак Алмас (Нур-Султан)

«Жас биші/Юный танцор»

1. Умралина Амина (Павлодарская область)

2. Чернышева Дарья (Павлодарская область)

«Жас блогер/Юный блогер, видеоблогер»

1. Достов Ислам (Павлодарская область)

2. Радченко Валерия (Костанайская область)

«Үздік ерікті/Юный волонтер»

1. Балыкова Дарья (Павлодарская область)

2. Леванова Устинья (Костанайская область)

«Жас ақын/Юный оратор, поэт»

1. Әмірхан Бекзат (Костанайская область)

2. Оркенқызы Аяулым (Нур-Султан)

«Жас суретші/Юный художник»

1. Попондопуло Ангилики – (Алматы)

2. Жангелді Елдос – (СКО)

«Жас музыкант/Юный музыкант по инструментам»

1. Тимурқызы Аяжан – (Нур-Султан)

2. Асылбекқызы Ақжан – (Атырауская область)

«Үздік IT бастама/Лучшая IT идея»

1. Маулетов Алишер, соавтор-Маулетов Акежан (ВКО)

2. Кенесбеков Райымбек (Нур-Султан)

«Жас көркемсөз шебері/Юный чтец»

1. Жарылғасын Ақгүл (Нур-Султан)

2. Абай Тоғжан – (Алматы)

Наибольшее количество наград досталось представителям Павлодарской области (Гран-при - пять, лауреатов - три), следом идут представители Костанайской области (3+2), и на третьем месте дети из столицы (2+3).

Организаторами Премии являются ОФ «Республика-Регион-Развитие» и Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны». Предварительная дата церемонии вручения премии будет объявлена позже.