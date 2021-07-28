Названы победители III детской республиканской премии «Жас Өркен»
В течение мая-июля 2021 года проходили выдвижение, отборочные стадии и финальное голосование за претендентов на звание лауреата премии.
В 14 номинациях премии было выдвинуто 413 претендентов со всех регионов Казахстана. В финальный шорт-лист прошли 70 номинантов, за которых на официальном сайте премии lubimec.kz было отдано почти 400 тысяч голосов.
Согласно Положению о премии, в каждой номинации названы по два победителя – гран-при победителю и звание лауреата занявшему второе место по итогам голосования.
В итоге лауреатами Премии следующих номинациях стали (первое место – Гран-при, второе – лауреат):
«Жас зерттеуші/Юный новатор» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов)
1. Самойленко Арсений (Костанайская область)
2. Токина Анель – (Алматы)
«Жас дарын/Юный актер»
1. Жүсіп Әулетбек (Костанайская область), Қожабалуан Мадина – (Атырауская область)
2. Быстрова Карина (Павлодарская область)
(в данной номинации из-за минимального разрыва (менее 2%) в голосах решением жюри объявлены два гран-при)
«Жас толағай/Юный спортсмен»
1. Қалиахмет Елназ (Алматы облысы)
2. Толмачёва Елизавета (Павлодарская область)
«Жас патриот/Юный патриот» (дети, проявившие свою доблесть)
1. Абылханова Аружан (Павлодарская область)
2. Қабылбекова Айгерім (ВКО)
«Жас эколог/Юный эколог»
1. Трескунов Иннокентий (Алматы)
2. Ерғанат Мағжан – (Алматы)
«Жас қанат/Юный певец»
1. Кумисбек Медина (Павлодарская область)
2. Мубарак Алмас (Нур-Султан)
«Жас биші/Юный танцор»
1. Умралина Амина (Павлодарская область)
2. Чернышева Дарья (Павлодарская область)
«Жас блогер/Юный блогер, видеоблогер»
1. Достов Ислам (Павлодарская область)
2. Радченко Валерия (Костанайская область)
«Үздік ерікті/Юный волонтер»
1. Балыкова Дарья (Павлодарская область)
2. Леванова Устинья (Костанайская область)
«Жас ақын/Юный оратор, поэт»
1. Әмірхан Бекзат (Костанайская область)
2. Оркенқызы Аяулым (Нур-Султан)
«Жас суретші/Юный художник»
1. Попондопуло Ангилики – (Алматы)
2. Жангелді Елдос – (СКО)
«Жас музыкант/Юный музыкант по инструментам»
1. Тимурқызы Аяжан – (Нур-Султан)
2. Асылбекқызы Ақжан – (Атырауская область)
«Үздік IT бастама/Лучшая IT идея»
1. Маулетов Алишер, соавтор-Маулетов Акежан (ВКО)
2. Кенесбеков Райымбек (Нур-Султан)
«Жас көркемсөз шебері/Юный чтец»
1. Жарылғасын Ақгүл (Нур-Султан)
2. Абай Тоғжан – (Алматы)
Наибольшее количество наград досталось представителям Павлодарской области (Гран-при - пять, лауреатов - три), следом идут представители Костанайской области (3+2), и на третьем месте дети из столицы (2+3).
Организаторами Премии являются ОФ «Республика-Регион-Развитие» и Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны». Предварительная дата церемонии вручения премии будет объявлена позже.