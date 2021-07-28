РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:02, 27 Июль 2021 | GMT +6

    Названы победители III детской республиканской премии «Жас Өркен»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИРНФОРМ - Определились победители III детской республиканской премии «Жас Өркен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов премии.

    В течение мая-июля 2021 года проходили выдвижение, отборочные стадии и финальное голосование за претендентов на звание лауреата премии.

    В 14 номинациях премии было выдвинуто 413 претендентов со всех регионов Казахстана. В финальный шорт-лист прошли 70 номинантов, за которых на официальном сайте премии lubimec.kz было отдано почти 400 тысяч голосов.

    Согласно Положению о премии, в каждой номинации названы по два победителя – гран-при победителю и звание лауреата занявшему второе место по итогам голосования.

    В итоге лауреатами Премии следующих номинациях стали (первое место – Гран-при, второе – лауреат):

    «Жас зерттеуші/Юный новатор» (победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов, авторы научных проектов)

    1. Самойленко Арсений (Костанайская область)

    2. Токина Анель – (Алматы)

    «Жас дарын/Юный актер»

    1. Жүсіп Әулетбек (Костанайская область), Қожабалуан Мадина – (Атырауская область)

    2. Быстрова Карина (Павлодарская область)

    (в данной номинации из-за минимального разрыва (менее 2%) в голосах решением жюри объявлены два гран-при)

    «Жас толағай/Юный спортсмен»

    1. Қалиахмет Елназ (Алматы облысы)

    2. Толмачёва Елизавета (Павлодарская область)

    «Жас патриот/Юный патриот» (дети, проявившие свою доблесть)

    1. Абылханова Аружан (Павлодарская область)

    2. Қабылбекова Айгерім (ВКО)

    «Жас эколог/Юный эколог»

    1. Трескунов Иннокентий (Алматы)

    2. Ерғанат Мағжан – (Алматы)

    «Жас қанат/Юный певец»

    1. Кумисбек Медина (Павлодарская область)

    2. Мубарак Алмас (Нур-Султан)

    «Жас биші/Юный танцор»

    1. Умралина Амина (Павлодарская область)

    2. Чернышева Дарья (Павлодарская область)

    «Жас блогер/Юный блогер, видеоблогер»

    1. Достов Ислам (Павлодарская область)

    2. Радченко Валерия (Костанайская область)

    «Үздік ерікті/Юный волонтер»

    1. Балыкова Дарья (Павлодарская область)

    2. Леванова Устинья (Костанайская область)

    «Жас ақын/Юный оратор, поэт»

    1. Әмірхан Бекзат (Костанайская область)

    2. Оркенқызы Аяулым (Нур-Султан)

    «Жас суретші/Юный художник»

    1. Попондопуло Ангилики – (Алматы)

    2. Жангелді Елдос – (СКО)

    «Жас музыкант/Юный музыкант по инструментам»

    1. Тимурқызы Аяжан – (Нур-Султан)

    2. Асылбекқызы Ақжан – (Атырауская область)

    «Үздік IT бастама/Лучшая IT идея»

    1. Маулетов Алишер, соавтор-Маулетов Акежан (ВКО)

    2. Кенесбеков Райымбек (Нур-Султан)

    «Жас көркемсөз шебері/Юный чтец»

    1. Жарылғасын Ақгүл (Нур-Султан)

    2. Абай Тоғжан – (Алматы)

    Наибольшее количество наград досталось представителям Павлодарской области (Гран-при - пять, лауреатов - три), следом идут представители Костанайской области (3+2), и на третьем месте дети из столицы (2+3).

    Организаторами Премии являются ОФ «Республика-Регион-Развитие» и Региональный научно-практический центр «Костанай дарыны». Предварительная дата церемонии вручения премии будет объявлена позже.


    Теги:
    Официально Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Сегодня, 03:00
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!