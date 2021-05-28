РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:10, 28 Май 2021 | GMT +6

    Названы победители фотоконкурса «Дикая природа Казахстана»

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в визит-центре Иле-Алатауского национального парка подведены итоги и объявлены имена победителей первого республиканского фотоконкурса «Дикая природа Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    Фотоконкурс, приуроченный 30-летию Независимости Казахстана, проводился Минэкологии совместно с редакцией журнала «National Geographic Qazaqstan» в период с 1 февраля по 15 апреля текущего года.

    Главная цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранение природного разнообразия и популяризация идеи бережного отношения к окружающей среде. По мнению организаторов, реализация этих задач возможна через произведения искусства и творческие начинания.



    «На конкурсном сайте было зарегистрировано 782 участника и представлены в общей сложности 1 515 работ. Перед членами жюри была поставлена непростая задача, так как на конкурсе представлено очень много прекрасных, художественно и технически сложных работ. Конкурс мы организуем впервые при поддержке министерства к празднованию 30-летия Независимости. Мы решили показать проблемы экологии, животного мира в регионах с помощью таких фотографий», - говорит главный редактор журнала «National Geographic Qazaqstan» Еркин Жакыпов.

    После трех этапов оценки жюри определило победителей в номинациях:

    1. «Макромир» – Александр Власюк с работой «Melolontha»;
    2. «Мамы и детеныши» – Фархат Кабдыкаиров с работой «Кормление птенца удода»;
    3. «Пейзажи Казахстана» – Ернұр Манапхан с работой «ХАН ТӘҢІРІ»;
    4. «Животные Казахстана» – Павел Михеев с работой «Соперник».

    Также обладателем отдельной номинации «Аюсай» от «Туранга Групп» стал фотокорреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омар. Номинация, названная в честь знаменитого ущелья в Иле-Алатауском парке, присуждается участникам, искусно представившим природу национальных парков.

    Напомним, фотоконкурс был объявлен для любителей и профессиональных фотографов в пяти номинациях, с призовым фондом 300 000 тенге для победителя в каждой номинации.

    Работы победителей опубликованы на сайте www.photocontest.kz в разделе «Победители».

    С полной галереей фоторабот участников можно также ознакомиться на конкурсном сайте.



    Теги:
    Экология Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:16
    Палец с ноги на руку пересадили ребенку в Алматы
    Сегодня, 16:10
    В Австралии сентябрь стал самым засушливым за всю историю наблюдений с 1900 года
    Сегодня, 16:09
    Четыре автобусных маршрута в Астане изменили свое движение
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!