Названы победители фотоконкурса «Дикая природа Казахстана»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в визит-центре Иле-Алатауского национального парка подведены итоги и объявлены имена победителей первого республиканского фотоконкурса «Дикая природа Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фотоконкурс, приуроченный 30-летию Независимости Казахстана, проводился Минэкологии совместно с редакцией журнала «National Geographic Qazaqstan» в период с 1 февраля по 15 апреля текущего года.

Главная цель конкурса - привлечение внимания общественности к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранение природного разнообразия и популяризация идеи бережного отношения к окружающей среде. По мнению организаторов, реализация этих задач возможна через произведения искусства и творческие начинания.

«На конкурсном сайте было зарегистрировано 782 участника и представлены в общей сложности 1 515 работ. Перед членами жюри была поставлена непростая задача, так как на конкурсе представлено очень много прекрасных, художественно и технически сложных работ. Конкурс мы организуем впервые при поддержке министерства к празднованию 30-летия Независимости. Мы решили показать проблемы экологии, животного мира в регионах с помощью таких фотографий», - говорит главный редактор журнала «National Geographic Qazaqstan» Еркин Жакыпов.

После трех этапов оценки жюри определило победителей в номинациях:

«Макромир» – Александр Власюк с работой «Melolontha»; «Мамы и детеныши» – Фархат Кабдыкаиров с работой «Кормление птенца удода»; «Пейзажи Казахстана» – Ернұр Манапхан с работой «ХАН ТӘҢІРІ»; «Животные Казахстана» – Павел Михеев с работой «Соперник».

Также обладателем отдельной номинации «Аюсай» от «Туранга Групп» стал фотокорреспондент республиканской газеты «Егемен Қазақстан» Ерлан Омар. Номинация, названная в честь знаменитого ущелья в Иле-Алатауском парке, присуждается участникам, искусно представившим природу национальных парков.

Напомним, фотоконкурс был объявлен для любителей и профессиональных фотографов в пяти номинациях, с призовым фондом 300 000 тенге для победителя в каждой номинации.

Работы победителей опубликованы на сайте www.photocontest.kz в разделе «Победители».

С полной галереей фоторабот участников можно также ознакомиться на конкурсном сайте.



