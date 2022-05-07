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Названы победители чемпионата РК по гимнастике среди мастеров спорта
7 Мая 2022 16:50

Названы победители чемпионата РК по гимнастике среди мастеров спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике среди мастеров спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В командном первенстве 1 место заняла команда города Нур-Султана, 2 место - команда города Шымкента, 3 место - команда города Алматы.

В индивидуальной программе чемпионкой Казахстана 2022 года стала Эльжана Таниева из Шымкента, серебряную медаль чемпионата завоевала также представительница города Шымкента Баян Койбакар, «бронза» - у столичной гимнастки Сабины Бакатовой.

В групповой программе многоборья:

1 место - город Нур-Султан (54.000)

2 место - город Шымкент (48.300)

3 место - город Алматы (45.150).


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