7 Мая 2022 16:50
Названы победители чемпионата РК по гимнастике среди мастеров спорта
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице завершился чемпионат Республики Казахстан по художественной гимнастике среди мастеров спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В командном первенстве 1 место заняла команда города Нур-Султана, 2 место - команда города Шымкента, 3 место - команда города Алматы.
В индивидуальной программе чемпионкой Казахстана 2022 года стала Эльжана Таниева из Шымкента, серебряную медаль чемпионата завоевала также представительница города Шымкента Баян Койбакар, «бронза» - у столичной гимнастки Сабины Бакатовой.
В групповой программе многоборья:
1 место - город Нур-Султан (54.000)
2 место - город Шымкент (48.300)
3 место - город Алматы (45.150).
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