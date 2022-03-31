Названы победители чемпионата Казахстана по таеквондо в Актобе
В первенстве страны, которое продолжалось три дня, приняли участие 478 спортсменов со всех регионов.
В командном зачёте первое место с 241 очками заняла сборная города Алматы. У них в копилке 7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Сборная Алматинской области расположилась на втором месте: 127 очков и 10 медалей: 3 «золота», 4 «серебра», 3 «бронзы».
Кызылординская область, на счету которой 113 очков, заняла третью строчку. В копилке кызылординцев 8 медалей: 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы».
Результаты команд:
4. Жамбылская область – 107 очков (1 «золото», 2 «серебра», 4 «бронзы»)
5. Туркестанская область – 89 очков (1 «золото», 2 «серебра», 3 «бронзы»)
6. Шымкент – 88 очков (1 «золото», 2 «серебра», 5 бронзовых медалей)
7. Актюбинская область – 80 очков (2 «золота», 1 «серебро», 1 «бронза»)
8. Мангистауская область – 67 очков (1 «серебро», 3 «бронзы»)
9. Атырауская область – 59 очков (1 «серебро», 2 «бронзы»)
10. Нур-Султан – 48 очков (2 «золота», 1 «серебро»)
11. Костанайская область – 40 очков (1 «золото», 1 «бронза»)
12. ВКО – 39 очков (1 «золото», 2 «бронзы»)
13. Павлодарская область – 25 очков (3 «бронзы»)
14. Карагандинская область – 21 очко (без медалей)
15. ЗКО – 19 очков (1 «бронза»)
16. Акмолинская область – 12 очков (без медалей).
Список призеров и победителей третьего дня:
Юниоры:
55 кг
І место – Жавохрихон Исламов (г. Шымкент)
ІІ место – Нурзат Ордабек (г. Алматы)
ІІІ место – Арман Айдарбекулы (Туркестанская обл.), Султан Байтурсун (г. Алматы)
59 кг
І место – Алибек Шайкенов (г. Алматы)
ІІ место – Темирбай Нурдаулет (Жамбылская обл.)
ІІІ место – Диас Орынбасаров (ЗКО), Арсен Курмангазы (Кызылординская обл.)
68 кг
І место – Батыржан Толеугали (ВКО)
ІІ место – Ергеш Бекасыл (Жамбылская обл.)
ІІІ место – Ертас Жандос (г. Шымкент), Алибек Токтабаев (Атырауская обл.)
Юниорки:
46 кг
І место – Айдана Сундетбай (Алматы облысы)
ІІ место – Наргиз Мирамбек (Кызылординская обл.)
ІІІ место – Арна Усинова (Актюбинская обл.), Куралай Жамалбекова (г. Шымкент)
63 кг
І место – Назым Махмутова (Туркестанская обл.)
ІІ место – Екатерина Сватковская (Алматинская обл.)
ІІІ место – Сымбат Несипбай (Жамбылская обл.), Нурлы Кенесбек (Кызылординская обл.)
68 кг
І место – Самал Бериккызы (г. Алматы)
ІІ место – Улдана Кабылбек (Туркестанская обл.)
ІІІ место – Малика Кудайбергенова (ВКО), Нурия Нурлашкызы (Жамбылская обл.).
Призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК, где в дальнейшем примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, и чемпионате Азии в Монголии.