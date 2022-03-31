Названы победители чемпионата Казахстана по таеквондо в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе завершился чемпионат Казахстана по таеквондо среди юниоров 2005-2007 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

В первенстве страны, которое продолжалось три дня, приняли участие 478 спортсменов со всех регионов.

В командном зачёте первое место с 241 очками заняла сборная города Алматы. У них в копилке 7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Сборная Алматинской области расположилась на втором месте: 127 очков и 10 медалей: 3 «золота», 4 «серебра», 3 «бронзы».

Кызылординская область, на счету которой 113 очков, заняла третью строчку. В копилке кызылординцев 8 медалей: 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы».

Результаты команд:

4. Жамбылская область – 107 очков (1 «золото», 2 «серебра», 4 «бронзы»)

5. Туркестанская область – 89 очков (1 «золото», 2 «серебра», 3 «бронзы»)

6. Шымкент – 88 очков (1 «золото», 2 «серебра», 5 бронзовых медалей)

7. Актюбинская область – 80 очков (2 «золота», 1 «серебро», 1 «бронза»)

8. Мангистауская область – 67 очков (1 «серебро», 3 «бронзы»)

9. Атырауская область – 59 очков (1 «серебро», 2 «бронзы»)

10. Нур-Султан – 48 очков (2 «золота», 1 «серебро»)

11. Костанайская область – 40 очков (1 «золото», 1 «бронза»)

12. ВКО – 39 очков (1 «золото», 2 «бронзы»)

13. Павлодарская область – 25 очков (3 «бронзы»)

14. Карагандинская область – 21 очко (без медалей)

15. ЗКО – 19 очков (1 «бронза»)

16. Акмолинская область – 12 очков (без медалей).

Список призеров и победителей третьего дня:

Юниоры:

55 кг

І место – Жавохрихон Исламов (г. Шымкент)

ІІ место – Нурзат Ордабек (г. Алматы)

ІІІ место – Арман Айдарбекулы (Туркестанская обл.), Султан Байтурсун (г. Алматы)

59 кг

І место – Алибек Шайкенов (г. Алматы)

ІІ место – Темирбай Нурдаулет (Жамбылская обл.)

ІІІ место – Диас Орынбасаров (ЗКО), Арсен Курмангазы (Кызылординская обл.)

68 кг

І место – Батыржан Толеугали (ВКО)

ІІ место – Ергеш Бекасыл (Жамбылская обл.)

ІІІ место – Ертас Жандос (г. Шымкент), Алибек Токтабаев (Атырауская обл.)

Юниорки:

46 кг

І место – Айдана Сундетбай (Алматы облысы)

ІІ место – Наргиз Мирамбек (Кызылординская обл.)

ІІІ место – Арна Усинова (Актюбинская обл.), Куралай Жамалбекова (г. Шымкент)

63 кг

І место – Назым Махмутова (Туркестанская обл.)

ІІ место – Екатерина Сватковская (Алматинская обл.)

ІІІ место – Сымбат Несипбай (Жамбылская обл.), Нурлы Кенесбек (Кызылординская обл.)

68 кг

І место – Самал Бериккызы (г. Алматы)

ІІ место – Улдана Кабылбек (Туркестанская обл.)

ІІІ место – Малика Кудайбергенова (ВКО), Нурия Нурлашкызы (Жамбылская обл.).

Призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК, где в дальнейшем примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, и чемпионате Азии в Монголии.