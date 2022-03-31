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    15:00, 31 Март 2022 | GMT +6

    Названы победители чемпионата Казахстана по таеквондо в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе завершился чемпионат Казахстана по таеквондо среди юниоров 2005-2007 годов рождения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации таеквондо.

    В первенстве страны, которое продолжалось три дня, приняли участие 478 спортсменов со всех регионов.

    В командном зачёте первое место с 241 очками заняла сборная города Алматы. У них в копилке 7 золотых, 3 серебряных и 8 бронзовых медалей.

    Сборная Алматинской области расположилась на втором месте: 127 очков и 10 медалей: 3 «золота», 4 «серебра», 3 «бронзы».

    Кызылординская область, на счету которой 113 очков, заняла третью строчку. В копилке кызылординцев 8 медалей: 1 «золото», 3 «серебра» и 4 «бронзы».

    Результаты команд:

    4. Жамбылская область – 107 очков (1 «золото», 2 «серебра», 4 «бронзы»)

    5. Туркестанская область – 89 очков (1 «золото», 2 «серебра», 3 «бронзы»)

    6. Шымкент – 88 очков (1 «золото», 2 «серебра», 5 бронзовых медалей)

    7. Актюбинская область – 80 очков (2 «золота», 1 «серебро», 1 «бронза»)

    8. Мангистауская область – 67 очков (1 «серебро», 3 «бронзы»)

    9. Атырауская область – 59 очков (1 «серебро», 2 «бронзы»)

    10. Нур-Султан – 48 очков (2 «золота», 1 «серебро»)

    11. Костанайская область – 40 очков (1 «золото», 1 «бронза»)

    12. ВКО – 39 очков (1 «золото», 2 «бронзы»)

    13. Павлодарская область – 25 очков (3 «бронзы»)

    14. Карагандинская область – 21 очко (без медалей)

    15. ЗКО – 19 очков (1 «бронза»)

    16. Акмолинская область – 12 очков (без медалей).

    Список призеров и победителей третьего дня:

    Юниоры:

    55 кг

    І место – Жавохрихон Исламов (г. Шымкент)

    ІІ место – Нурзат Ордабек (г. Алматы)

    ІІІ место – Арман Айдарбекулы (Туркестанская обл.), Султан Байтурсун (г. Алматы)

    59 кг

    І место – Алибек Шайкенов (г. Алматы)

    ІІ место – Темирбай Нурдаулет (Жамбылская обл.)

    ІІІ место – Диас Орынбасаров (ЗКО), Арсен Курмангазы (Кызылординская обл.)

    68 кг

    І место – Батыржан Толеугали (ВКО)

    ІІ место – Ергеш Бекасыл (Жамбылская обл.)

    ІІІ место – Ертас Жандос (г. Шымкент), Алибек Токтабаев (Атырауская обл.)

    Юниорки:

    46 кг

    І место – Айдана Сундетбай (Алматы облысы)

    ІІ место – Наргиз Мирамбек (Кызылординская обл.)

    ІІІ место – Арна Усинова (Актюбинская обл.), Куралай Жамалбекова (г. Шымкент)

    63 кг

    І место – Назым Махмутова (Туркестанская обл.)

    ІІ место – Екатерина Сватковская (Алматинская обл.)

    ІІІ место – Сымбат Несипбай (Жамбылская обл.), Нурлы Кенесбек (Кызылординская обл.)

    68 кг

    І место – Самал Бериккызы (г. Алматы)

    ІІ место – Улдана Кабылбек (Туркестанская обл.)

    ІІІ место – Малика Кудайбергенова (ВКО), Нурия Нурлашкызы (Жамбылская обл.).

    Призеры турнира попадут в состав национальной сборной РК, где в дальнейшем примут участие в чемпионате мира, который пройдет в столице Болгарии, и чемпионате Азии в Монголии.

    Теги:
    Спорт Регионы Казахстана Актюбинская область
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