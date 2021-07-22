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Названы первые соперники казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде

22 Июля 2021 13:30
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Названы первые соперники казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 июля на знаменитой арене Ниппон Будокан стартуют соревнования по дзюдо. 386 спортсменов разыграют пятнадцать комплектов медалей: по 7 у мужчин и женщин, а также в командных соревнованиях. Сегодня, 22 июля, состоялась жеребьевка турнира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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Выступающий в весовой категории до 60 кг Елдос Сметов начнет Олимпийские игры во втором туре. Первым соперником Сметова станет победитель пары Мехраджа Аккус (Турция) / Намгель Нгаванг (Бутан).

В весовой категории до 66 кг Ерлан Серикжанов в первом своем поединке встретится с представителем Азербайджана Орханом Сафаровым.

Жансай Смагулов, который представляет Казахстан в весовой категории до 73 кг, в первом поединке турнира встретится с Фердинандом Карапетяном из Армении.

В весовой категории до 81 кг, Дидар Хамза проведет свой первый поединок с Саидом Моллаи из Монголии.

Ислам Бозбаев, представляющий Казахстан в весовой категории до 81 кг, в первом туре турнира проведет поединок с Мамедали Мехтиевым из Азербайджана.

В женских соревнованиях, Галбадрах Отгонцецег, выступающая в весовой категории до 48 кг, проведет первый поединок против представительницы Китая Ли Янянь.


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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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