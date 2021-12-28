Названы перспективные проекты ближайшего 10-летия в нефтегазовой отрасли Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев назвал наиболее перспективные проекты ближайшего десятилетия в нефтегазовой отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы Минэнерго, это такие проекты как: «Каламкас-Море» и «Хазар».

«Разработка данных месторождений стоимостью 4,5 млрд. долларов США позволит добывать 4 млн. тонн нефти начиная с 2028 года», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

Кроме того, министр отметил, что с учетом истощения «зрелых месторождений», эти проекты будут иметь значительный вклад в добыче нефти Мангистауской области.

Ранее сообщалось, что объем добычи нефти по итогам 2021 года составил 85,7 млн. тонн, объем переработки – 17,1 млн. тонн и объем производства нефтепродуктов – 13,1 млн. тонн.



