Названы перспективные проекты ближайшего 10-летия в нефтегазовой отрасли Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев назвал наиболее перспективные проекты ближайшего десятилетия в нефтегазовой отрасли Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам главы Минэнерго, это такие проекты как: «Каламкас-Море» и «Хазар».
«Разработка данных месторождений стоимостью 4,5 млрд. долларов США позволит добывать 4 млн. тонн нефти начиная с 2028 года», - сообщил Магзум Мирзагалиев.
Кроме того, министр отметил, что с учетом истощения «зрелых месторождений», эти проекты будут иметь значительный вклад в добыче нефти Мангистауской области.
Ранее сообщалось, что объем добычи нефти по итогам 2021 года составил 85,7 млн. тонн, объем переработки – 17,1 млн. тонн и объем производства нефтепродуктов – 13,1 млн. тонн.
- Какие проекты в сфере нефтегазохимии будут реализованы в Казахстане
- Сколько электроэнергии потребляют майнинговые фермы в РК
- Сколько нефти отправлено Казахстаном на экспорт в 2021 году
- Сколько нефти добыто в Казахстане в 2021 году
- Нацсовет общественного доверия обсудил планы на будущий год
- Где в Казахстане могут построить АЭС, рассказал Магзум Мирзагалиев
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана