1 Июня 2022 10:51

Названы основные встречающиеся пороки развития у новорожденных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В структуре пороков развития у новорожденных первое место занимают пороки развития органов и систем - 96,3%. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наиболее важным в охране здоровья детей и подростков является определение единой последовательной стратегии оказания медицинской помощи на всех этапах развития, начиная с периода беременности, то есть внутри утробы матери», - сказала Ажар Гиният.

По словам министра, на сегодня охват беременных пренатальным скринингом на выявление пороков развития органов и систем составляет 85,4%, в этом году будет 100% охват. Охват биохимическим скринингом на выявление хромосомных заболеваний - 78%, в этом году планируется увеличить.

«В структуре пороков развития у новорожденных пороки развития органов и систем занимают 96,3%, хромосомные нарушения – 3,7%. Летальность от врожденных пороков развития занимает второе место», - сообщила Ажар Гиният.

Для улучшения ситуации министерством утверждены правила проведения пренатального скрининга; разработан стандарт проведения пренатального УЗИ-скрининга; обучены 150 специалистов по международному стандарту УЗИ-диагностики; запланирован закуп более 50 аппаратов УЗИ экспертного класса.

Эти меры позволят сформировать единый порядок и алгоритм проведения пренатального скрининга; повысить оснащенность УЗИ-аппаратами экспертного класса; улучшить выявляемость пороков развития плода до 80%.



