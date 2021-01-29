Названы основные различия между вакцинами Qaz Covid-in и «Спутник V»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об основных различиях между казахстанской вакциной Qaz Covid-in и российской «Спутник V» рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На самом деле Комитет науки МОН, Институт проблем биологической безопасности разработали разные типы вакцин. На сегодня впереди всех in-активированная вакцина, она совершенно отличается по технологии от той вакцины, которой мы начинаем вакцинацию «Спутник V». «Спутник V» - это векторная вакцина, когда на аденавирус посадили частичку коронавируса, чтобы потом распознавались антитела. А казахстанская вакцина Qaz Covid-in, это in-активированная вакцина, там сохранен весь вирус, но только убитый. И по очертаниям этого вируса иммунитет узнает его и сработает. Но надо отметить, что МОН разрабатывает еще и векторные вакцины, но они на стадии испытания на животных и, возможно, в ближайшее время они перейдут на клинические испытания среди людей», - пояснила Нуршай Азимбаева.

Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.

Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им. Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.

Фото: qazaqtv.com