Названы основные различия между вакцинами Qaz Covid-in и «Спутник V»
«На самом деле Комитет науки МОН, Институт проблем биологической безопасности разработали разные типы вакцин. На сегодня впереди всех in-активированная вакцина, она совершенно отличается по технологии от той вакцины, которой мы начинаем вакцинацию «Спутник V». «Спутник V» - это векторная вакцина, когда на аденавирус посадили частичку коронавируса, чтобы потом распознавались антитела. А казахстанская вакцина Qaz Covid-in, это in-активированная вакцина, там сохранен весь вирус, но только убитый. И по очертаниям этого вируса иммунитет узнает его и сработает. Но надо отметить, что МОН разрабатывает еще и векторные вакцины, но они на стадии испытания на животных и, возможно, в ближайшее время они перейдут на клинические испытания среди людей», - пояснила Нуршай Азимбаева.
Ранее она сообщила, в каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня.
Так, согласно озвученным данным, в Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer. Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca. Российской вакциной «Спутник V» (НИИ им. Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов.Фото: qazaqtv.com