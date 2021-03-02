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    17:17, 02 Март 2021 | GMT +6

    Названы основные причины пожаров в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Основные причины пожаров за истекший отопительный период 2020-2021 годов назвали в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За истекший отопительный период 2020-2021 годов на территории города Нур-Султана в жилом секторе произошло 220 пожаров», - сообщил на брифинге начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС города Нур-Султана Еркин Отаргалымулы.

    Основными причинами пожаров в жилом секторе, по его словам, являются:

    - нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей - 107 случаев, или 48% от общего числа пожаров в жилом секторе;

    - нарушения правил монтажа и технической эксплуатации электрооборудования - 47 случаев, или 21%;

    - нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 8, или 4,3%;

    - неосторожное обращение населения с огнем – 48, или 11%.

    Ранее сообщалось, что департаментом по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана проводится комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров в период отопительного сезона в частном секторе столицы», - сказал Еркин Отаргалымулы. Было отмечено, что за истекший период 2021 года проведено свыше 42 тысяч подворовых обходов с вручением памяток по пожарной безопасности, в ходе которых проинструктировано свыше 55 тысяч человек.


    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Другие государственные органы Астана Безопасность Происшествия
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