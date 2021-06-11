Названы основные причины подросткового суицида в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основные причины подросткового суицида назвал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сожалению, не прекращаются случаи подросткового суицида. Причины разные. На конфликты с родными приходится каждый третий случай, из-за чувства одиночества – 12%, разрыва отношений с друзьями – 10%, конфликты по месту учебы, неблагополучное материальное положение - 3%», - сказал Ерлан Тургумбаев.

В этом году, по данным министра, произошло 248 попыток самоубийств.

«164 несовершеннолетних удалось спасти. К сожалению 84 – скончались», - сообщил Ерлан Тургумбаев.

Ранее министр заявил, что казахстанские полицейские меняют методы коммуникации с населением.

«Сегодня участковые за счет современных коммуникаций состоят в 7,5 тыс чатах с КСК, ОСИ и активными жителями. Сотрудники этой службы присутствуют в социальных сетях. В подъездах, лифтах домов, общественных местах – размещают фотографии и контакты, адреса участковых пунктов. Это позволяет им в круглосуточном режиме находиться в тесном контакте с населением, отслеживать ситуацию на своём участке и оперативно реагировать на сигналы о правонарушениях», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что приоритетная задача МВД – обеспечение защиты прав детей, поскольку они самая незащищенная часть общества.