Названы основные причины ДТП в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 мая по стране проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для безопасности движения дополнительно обследуются аварийно-опасные участки автодорог и мест ремонтных работ. Патрульная полиция ориентирована на профилактику основных причин ДТП. Это нарушения скоростного режима, правила обгона, разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, управление транспортом в состоянии опьянения и другие», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

Особое внимание уделено предотвращению детского травматизма, в том числе при перевозки детей.

«Следует отметить, что почти 90% ДТП с участием детей совершается по вине водителей. Более половины пострадавших детей являлись пассажирами. При этом, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся в автомобилях без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми», - заключил спикер.