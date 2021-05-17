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    13:10, 17 Май 2021 | GMT +6

    Названы основные причины ДТП в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 17 мая по стране проводится профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции Мурат Баймукашев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для безопасности движения дополнительно обследуются аварийно-опасные участки автодорог и мест ремонтных работ. Патрульная полиция ориентирована на профилактику основных причин ДТП. Это нарушения скоростного режима, правила обгона, разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов, управление транспортом в состоянии опьянения и другие», - сказал Мурат Баймукашев на брифинге в МВД.

    Особое внимание уделено предотвращению детского травматизма, в том числе при перевозки детей.

    «Следует отметить, что почти 90% ДТП с участием детей совершается по вине водителей. Более половины пострадавших детей являлись пассажирами. При этом, в большинстве случаев пострадавшие дети перевозятся в автомобилях без детских удерживающих устройств либо не пристегнутыми», - заключил спикер.


    Теги:
    ДТП Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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