Названы основные причины ДТП в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев с начала года в дорожно-транспортных происшествиях в Актюбинской области погибли 68 человек, еще 520 человек получили различные травмы. О том, как стражи порядка будут бороться с аварийностью на дорогах, рассказал начальник ДП области Атыгай Арыстанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основной причиной дорожно-транспортных происшествий является в первую очередь личная недисциплинированность водителей, из-за чего создаются условия для таких нарушений как выезд на встречную полосу движения, превышение скорости движения, нарушение маневрирования, нарушение правил проезда пешеходных переходов и управление транспортными средствами в утомленном состоянии. Сотрудниками полиции с начала года было пресечено порядка 70 тысяч нарушений ПДД РК, из них 6,5 тысяч нарушений скоростного режима и более тысячи фактов выезда на встречную полосу движения», - сообщил А.Арыстанов.

Для решения данной проблемы полицейские планируют увеличить количество автоматических систем фиксации с функцией скоростемера, которых на сегодня в Актобе всего 21.

«До конца года в Актобе планируется установка 79 аппаратно-программных комплексов с 452 интеллектуальными камерами «Сергек» и 2400 камер по общественной безопасности, что позволит дисциплинировать водителей и значительно снизить уровень аварийности на дорогах города», - считает начальник ДП.

Печальна статистика управления автотранспортом в нетрезвом виде.

«По вине нетрезвых водителей в текущем году зарегистрировано 11 ДТП, 2 человека погибли и 16 получили различные травмы и увечья, – привел печальную статистику Атыгай Арыстанов. - Это при том, что более тысячи фактов управления автотранспортом в состоянии опьянения нами пресечено. Страшно представить, какие последствия могли бы быть. Также, к уголовной ответственности привлечено 113 «пьяных» водителей, ранее лишенных права управления».

Оставляет желать лучшего степень внимательности и бдительности пешеходов при пересечении проезжей части. За 9 месяцев с их участием зарегистрировано 120 ДТП, в которых 12 человек погибли и 110 травмированы.

Также начальник ДП поделился советами для автолюбителей:

· Не превышайте скорость! Не нарушайте скоростной режим, помните в ваших руках судьбы других людей.

· Никогда не садитесь за руль в состоянии усталости, в плохом самочувствии.

· Помните, алкоголь и автомобиль - вещи не совместимые. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии рано или поздно приводит к печальным последствиям.

· Управляйте автомобилем внимательно и осторожно, не отвлекайтесь за рулем.

· Не разговаривайте во время управления транспортным средством по телефону, так как это отвлекает внимание.

· Никогда не выезжайте на полосу встречного движения на тех участках дороги, где это запрещено правилами дорожного движения.

· Следите за техническим состоянием своего автомобиля, не используйте автомобиль с серьезными техническими неисправностями.

· Никогда не увеличивайте скорость, когда другой водитель пытается Вас обогнать или встроиться в Ваш ряд.

· Всегда возите в автомобиле аптечку и огнетушитель.

· Также помните, что пешеходный переход – это место повышенной опасности. При приближении к пешеходному переходу следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора, быть готовым к остановке.