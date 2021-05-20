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Названы основные нарушения в области безопасности охраны труда в РК

20 Мая 2021 13:40
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Названы основные нарушения в области безопасности охраны труда в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Минтруда назвали основные нарушения в области безопасности охраны труда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2020 году инспекторами труда проведено более 4 тысяч проверок, в ходе которых выявлено 7 260 нарушений. Из них в сфере трудовых отношений - более пяти тысяч, в сфере безопасности охраны труда - 2096 нарушений. Основные нарушения в области безопасности охраны труда - не обеспечение безопасных условий труда, не проведение работникам обучения по вопросам безопасности охраны труда, не обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, отсутствие на предприятиях службы охраны труды или ответственного лица по вопросам безопасности охраны труда», - сказал заместитель председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Минтруда, главный государственный инспектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов на брифинге в СЦК.

По его данным, работодателям за выявленные нарушения выдано более 2,5 тысяч предприятий и наложено штрафы на сумму 182,2 млн тенге.

Главный госинспектор труда РК также сообщил, что с целью общей оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах и проведения по результатам аттестации комплекса мер по охране труда в 2020 году аттестовано 3397 производственных объектов.

До устранения выявленных нарушений госинспекторами труда освобождены от занимаемой должности 207 должностных лиц. По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 1234 материала, по которым возбуждено 173 уголовных дела.

Ранее в Минтруда сообщили, что за четыре месяца на предприятиях страны пострадали 462 работников, 59 из которых погибли.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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