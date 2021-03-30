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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:36, 30 Март 2021 | GMT +6

    Названы обладатели первых медалей Молодежных игр по дзюдо

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    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске стартовали Молодежные игры по дзюдо. Имена первых победителей назвали в Национальном олимпийском комитете РК, передает МИА «Казинформ».

    Парни

    До 60 килограммов:

    1. Шерзод Давлатов (Алматы)

    2. Мерей Мархамбетов (Мангистауская область)

    3. Есентай Имаханов (Шымкент)

    3. Мадияр Мырзахметов (Нур-Султан)

    Девушки

    До 48 килограммов:

    1. Жанерке Асқарова (Кызылординская область)

    2. Аяна Дүйсенбай (Атырауская область)

    3. Гузаль Аюпова (Алматы)

    3. Диана Буркебаева (Алматинская область)


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