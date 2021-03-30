Названы обладатели первых медалей Молодежных игр по дзюдо

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске стартовали Молодежные игры по дзюдо. Имена первых победителей назвали в Национальном олимпийском комитете РК, передает МИА «Казинформ».

Парни

До 60 килограммов:

1. Шерзод Давлатов (Алматы)

2. Мерей Мархамбетов (Мангистауская область)

3. Есентай Имаханов (Шымкент)

3. Мадияр Мырзахметов (Нур-Султан)

Девушки

До 48 килограммов:

1. Жанерке Асқарова (Кызылординская область)

2. Аяна Дүйсенбай (Атырауская область)

3. Гузаль Аюпова (Алматы)

3. Диана Буркебаева (Алматинская область)