15:36, 30 Март 2021 | GMT +6
Названы обладатели первых медалей Молодежных игр по дзюдо
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске стартовали Молодежные игры по дзюдо. Имена первых победителей назвали в Национальном олимпийском комитете РК, передает МИА «Казинформ».
Парни
До 60 килограммов:
1. Шерзод Давлатов (Алматы)
2. Мерей Мархамбетов (Мангистауская область)
3. Есентай Имаханов (Шымкент)
3. Мадияр Мырзахметов (Нур-Султан)
Девушки
До 48 килограммов:
1. Жанерке Асқарова (Кызылординская область)
2. Аяна Дүйсенбай (Атырауская область)
3. Гузаль Аюпова (Алматы)
3. Диана Буркебаева (Алматинская область)