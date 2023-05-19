Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Названы новые суперталантливые боксеры Казахстана

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Мая 2023, 21:38
Названы новые суперталантливые боксеры Казахстана Фото из открытых источников

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае прошел международный турнир по боксу среди юниоров, посвященный памяти Александра Мирошниченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Четырнадцать суперталантливых победителей завоевали свои титулы. К участию в турнире памяти Мирошниченко среди юниоров допускались боксеры 2007 и 2008 годов рождения. Турнир прошел в 14 весовых категориях от полутяжелой — от 44 кг до +80 кг. Список победителей турнира памяти Мирошниченко среди юниоров: Нуралы Курмангазиев (44 кг), Айдос Усенов (46 кг), Алдияр Бахадур (48 кг), Ерадил Узакбай (50 кг), Нурасыл Тулебек (52 кг), Бауржан Муратов (54 кг), Ислам Тахиров (57 кг), Ануарбек Марат (60 кг), Тагир Сатаев (63 кг), Кирилл Шкута (66 кг), Игорь Соловьев (70 кг), Нурдаулет Оразбай (75 кг), Бакытжан Айтмуханов (80 кг), Бексултан Кайратулы (+80 кг)», — сообщила пресс-служба Азиатской конфедерации бокса (ASBC).


Спорт   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Димаш Кудайберген выступил перед лидерами стран Центральной Азии и Си Цзиньпином
Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
Ребенка придавила дверь подъезда в Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Актау
Фейк: с 1 июля брак в Казахстане можно будет зарегистрировать онлайн
Фейк: с 1 июля брак в Казахстане можно будет зарегистрировать онлайн
Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам
Дешевое золото из-за рубежа обещал аферист шымкентцам
Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша
Школьник сообщил о террористах в полицию Балхаша
Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане
Соревнования по парапауэрлифтингу VI летних Паралимпийских игр Казахстана стартуют в Астане
Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 19 мая
Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 19 мая
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло около острова Крит