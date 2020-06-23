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Названы новые сроки проведения ЧМ-2021 по хоккею в Минске
23 Июня 2020 04:23
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МИНСК. КАЗИНФОРМ - Международная федерация хоккея объявила о новых сроках проведения чемпионата мира 2021 года, который пройдёт в Минске (Беларусь) и Риге (Латвия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ХК «Барыс».
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Главный хоккейный турнир мира состоится с 21 мая по 6 июня. Данное решение было утверждено 22 июня во время Конгресса ИИХФ, который впервые проходит в онлайн режиме.
Напомним, соперниками сборной Казахстана в группе Б станут сборные Германии, Латвии, Норвегии, Канады, Финляндии, США и Италии. В группе А сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Напомним, соперниками сборной Казахстана в группе Б станут сборные Германии, Латвии, Норвегии, Канады, Финляндии, США и Италии. В группе А сыграют сборные России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
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