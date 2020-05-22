Названы новые даты чемпионата мира по плаванию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация водных видов спорта (FINA) назвала новые даты чемпионата мира по плаванию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

«Учитывая неопределенность, связанную с развитием пандемии COVID-19 во всем мире, охраной здоровья и безопасности спортсменов, и в соответствии с просьбой властей ОАЭ, FINA решила пересмотреть график предстоящего проведения чемпионата мира по плаванию (25 м), первоначально запланированного на декабрь 2020 г. в Абу-Даби. Соревнования состоятся 13-18 декабря 2021 года, а Всемирная Конвенция FINA по водным видам спорта пройдет также в Абу-Даби с 10 по 12 декабря 2021 года. Этот чемпионат будет проводиться в ОАЭ во второй раз в истории, после успешного проведения в 2010 году в Дубае», - сообщили в федерации.