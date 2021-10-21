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Названы новые дата и место боя Геннадия Головкина за три титула чемпиона мира

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Октября 2021, 09:12
Названы новые дата и место боя Геннадия Головкина за три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира IBF и IBO в средней весовой категории Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в своем следующем бою встретится с чемпионом мира WBA Super в этом же дивизионе, японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

По информации инсайдера Дэна Рафаэля, поединок запланирован на 29 декабря в Токио. Ранее в качестве рабочей даты называлось 28 декабря, а местом проведения значился другой японский город Кобе. Ожидается, что объединительный бой с Муратой станет для Головкина первым поединком по обновленному контракту GGG со стриминговой платформой DAZN.

Напомним, что свое предыдущее выступление на ринге Геннадий провел в декабре прошлого года — досрочно победил обязательного претендента из Польши Камила Шеремету (21-2, 5 КО). Что касается Мураты, то он не боксировал с декабря 2019 года, когда техническим нокаутом остановил канадца Стивена Батлера (28-3-1, 24 КО).

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