Названы недостатки в подготовке к ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов обозначил недостатки в ходе подготовки к ЕНТ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, можно сказать, что все пункты проведения ЕНТ готовы. Однако есть несколько недостатков. К примеру, для проведения онлайн-трансляции мы выбрали два варианта. Одну организуют местные исполнительны органы, а другую - мы. Сейчас есть проблемы по этому вопросу в городе Жетикаре Костанайской области. К сожалению, не были проведены соответствующие организационные работы», - сказал Дидар Смагулов в ходе аппаратного совещания МОН, прошедшего в онлайн-формате.

По его словам, в местах размещения государственной комиссии установлены 103 специальные видеокамеры. До 20 июня будут установлены камеры еще в 43 пунктах.

«Однако не могу сказать, что в 15 пунктах проведения ЕНТ проведены работы на должном уровне. В местах сбора всех материалов в 108 пунктах проведения ЕНТ также установлены видеокамеры. В 41 пункте они будут установлены до 20 июня. А вот в 12 пунктах такая работа не проводилась», - сообщил Дидар Смагулов.

В этой связи министр образования и науки РК Асхат Аймагмабетов отметил необходимость завершения всех подготовительных работ к 17 июня.

«Скоро мы все пункты будем принимать. Есть еще время провести работы согласно нашим требованиям. В этом году мы предъявляем очень жесткие требования. Необходимо провести работу по установлению санитайзеров, обеспечению масками. В этом году мы разрешили использование калькуляторов. Поэтому необходимо к 17 июня решить все вопросы, в этот день будет проведено совещание на уровне министерства, с участием руководителей управлений образования и пунктов сдачи ЕНТ. Мы рассмотрим все вопросы», - подчеркнул он.