Названы наиболее востребованные сотрудники для летней подработки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Лето – это дополнительная возможность для студентов и не только найти подработку. Многие казахстанцы традиционно ищут дополнительную работу. На онлайн-платформе по поиску работы и подбору персонала в Казахстане и странах СНГ HeadHunter назвали самых востребованных работников этого лета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С мая и до середины июня 2023 года общее количество вакансий для подработок на сайте hh.kz достигло 10 тысяч, что на 65% выше показателя аналогичного периода прошлого года. По информации HeadHunter, растут почти все формы подработок: вакансии от 4 часов в день, по вечерам, по выходным и т.д. Чаще всего работников на летний период ищут компании из Алматы (42% от общего количества вакансий), Астаны (25%) и Караганды (4%).

«Сегодня найти вариант подработки может представитель практически любой профессии. Чаще всего такие вакансии публикуют образовательные учреждения (14% от общего количества вакансий), работодатели из сферы информационных технологий (11%) и розничной торговли (10,5%). Единственной областью со снижением предложений подработки в этом году являются страховщики (-20%)», - отметили в компании.

Таким образом, самыми востребованными сезонными работниками стали продавцы. Почти 40% вакансий среди подработок на лето приходится на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров.

«Это обусловлено тем, что летом продажи всегда активнее, поэтому компании набирают больше сотрудников. В этой сфере условия подработки достаточно гибкие: могут заключить и срочный трудовой договор, и принять вас на короткие смены по 4–6 часов, и рассмотреть другие удобные для вас варианты», - объяснили в организации.

Говоря о дополнительной подработке на лето, нужно учитывать все плюсы и минусы такого «лакомства».

К плюсам сезонной подработки можно отнести:

- дополнительный и иногда абсолютно новый профессиональный опыт. Кто знает, что вам может пригодиться в будущем.

- возможность попробовать себя в новой роли, изучить определенную компанию изнутри. Поработав так сезон, удастся понять, подходит ли этот вариант вам, а если нет, то двигаться дальше.

- расширение профессиональной географии — работать и заводить новые полезные знакомства можно в разных городах.

- шанс удержаться на плаву, если с постоянной работой проблемы и вы пока в поиске.

Минусы летней подработки:

- сезонная работа не всегда гарантирует высокий заработок. Все зависит от отрасли и самого работодателя.

- она не подойдет тем, кто больше привык к монотонности процессов, предсказуемости в каждом рабочем дне и не очень любит перемены.

- должность на один сезон не предполагает плавного погружения в работу и постепенной раскачки. Придется осваиваться быстро.