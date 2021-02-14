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Названы наиболее популярные у столичных жителей медицинские услуги в рамках ОСМС

Автор:  
Серик Сабеков
14 Февраля 2021, 16:33
Названы наиболее популярные у столичных жителей медицинские услуги в рамках ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – К каким медицинским услугам чаще всего прибегают граждане в рамках ОСМС в столице, рассказал директор филиала Фонда медицинского страхования по городу Нур-Султан Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С внедрением системы ОСМС столичные жители чаще всего пользуются такими медицинскими услугами как: КТ, МРТ, высокотехнологичные медицинские услуги, консультативная диагностика», - сказал Нурлыбек Кабдыкапаров.

По его словам, жители чаще всего обращаются за гормональными лабораторными исследованиями.

Ранее Нурлыбек Кабдыкапаров сообщил, что в столице 107 медицинских организаций заключили договор по системе Обязательного социального медицинского страхования. Столичным жителям в рамках ОСМС услуги будут оказывать 32 государственные медицинские организации, 67 – частных и 8 республиканских медицинских организаций.


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