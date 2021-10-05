15:36, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Названы место и дата проведения Суперкубка Казахстана по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации футбола анонсировала дату и время начала матча за Суперкубок Казахстана по футзалу между командами АФК «Кайрат» и МФК «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Игра состоится 7 октября в 20:00 в спорткомплексе «Сайран Арена» в Нур-Султане.
Для входа на арену необходимо скачать приложение ASHYQ и иметь «зеленый» статус. Рассадка будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок.