Названы место и дата проведения Суперкубка Казахстана по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Казахстанской федерации футбола анонсировала дату и время начала матча за Суперкубок Казахстана по футзалу между командами АФК «Кайрат» и МФК «Атырау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Игра состоится 7 октября в 20:00 в спорткомплексе «Сайран Арена» в Нур-Султане.

Для входа на арену необходимо скачать приложение ASHYQ и иметь «зеленый» статус. Рассадка будет осуществляться с соблюдением социальной дистанции, а также при обязательном наличии медицинских масок.