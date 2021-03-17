Названы лучшие вратари регулярного чемпионата Казахстана по хоккею

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рейтинг лучших вратарей регулярного чемпионата Казахстана по хоккею попали спортсмены, которые провели на льду не менее 50 процентов времени матчей своей команды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Андрей Янков («Кулагер»)

Опытный вратарь в очередной раз доказал свой уровень по ходу регулярного чемпионата. В 30 матчах (20 побед) Андрей Янков пропустил 57 шайб при 94,68% отражённых бросков. Коэффициент надёжности составил 1,89. В его активе также три «сухих» поединка и одна результативная передача. В целом голкипер сыграл более 1800 минут, это один из лучших результатов в лиге.

Владимир Крамарь («Номад»)

Один из самых ярких игроков прошедшего регулярного чемпионата Казахстана провёл на льду почти 1650 минут. Во многом благодаря его надёжной игре «Номад» долгое время держался в лидерах Pro Ligasy. Владимир Крамарь выиграл 21 из 30 матчей, пропуская в среднем 1,78 шайбы. Процент отражённых бросков - 93,2. В пяти матчах вратарь ушёл со льда без пропущенных шайб. Также он записал в свой актив одну результативную передачу.

Никита Бояркин («Сарыарка»)

Лидер среди вратарей по коэффициенту надёжности и количеству «сухих» встреч стал одним из творцов успеха своей команды, занявшей второе место в турнирной таблице. Никита Бояркин провёл 31 матч, одержал 21 победу и 11 раз он не позволил отличиться игрокам соперников. В среднем он пропускал 1,66 шайбы за игру, отражая 92,96% бросков. На льду в регулярном чемпионате представитель «Сарыарки» провёл 1773 минуты.