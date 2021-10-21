Названы лучшие трудовые династии Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги республиканского конкурса «Еңбек жолы» среди трудовых династий и работников производства. В этом году лучшую трудовую династию, лучших наставников молодежи и молодых работников определяли среди 550 заявок, поступивших со всего Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В номинации «Лучшая трудовая династия» победителем была признана династия Белогорцевых из Восточно-Казахстанской области. Второе место досталось династии Джумановых из Актюбинской области, а на третьей строчке расположилась династия Куриных из Карагандинской области.

Лучшим наставником работающей молодежи был признан Юсиф Кулиев из Мангистауской области, второе и третье место заняли Наталья Акиншина из Павлодарской области и Светлана Габдушева из Алматы.

Лучшими молодыми работниками производства стали: Рафхат Аяпов из Западно-Казахстанской области (1 место), Адильбек Ашимов из Акмолинской области (2 место) и Ілияс Сүйерқұл из Туркестанской области (3 место).

Награждение победителей состоится 28 октября т.г. на республиканском форуме «К Обществу Всеобщего Труда».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, лауреатов конкурса отбирали на заседании республиканской комиссии из числа победителей регионального этапа конкурса. В состав комиссии вошли представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, депутаты Парламента РК, социальные партнеры, представитель НПП «Атамекен» и РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства информации и общественного развития РК.