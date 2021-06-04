Названы лучшие игроки чемпионата Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КФХ подвела индивидуальные итоги игроков сборной Казахстана на чемпионате мира в Риге. По результатам группового раунда команда не смогла пробиться в восьмёрку сильнейших, однако это отдельно взятое выступление стало лучшим в истории казахстанского хоккея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz

Лучшим бомбардиром сборной Казахстана на чемпионате мира стал Роман Старченко. В 7 матчах капитан заработал 7 (3+4) очков, при этом 2 шайбы были заброшены в большинстве. Также он разделил с Никитой Михайлисом первое место в списке снайперов команды, а с Кёртисом Волком — первое место в списке ассистентов.

Среди защитников лучшие показатели результативности у Виктора Сведберга. 58-й номер записал в свой актив 4 (1+3) балла за 6 игр.

Алихан Асетов — самый полезный игрок сборной по итогам чемпионата. Он завершил турнир с показателем «+3».

Самым точным игроком в составе казахстанской команды фактически стал Артём Лихотников, который реализовал на турнире ровно половину своих бросков — 2 из 4.

Даррен Диц проводил на льду в среднем по 26 минут и 16 секунд за матч. Это лучший показатель в составе сборной Казахстана. Он же стал самым бросающим игроком команды. За 7 матчей защитник 27 раз потревожил вратарей соперников, но ни один из этих бросков так и не стал результативным.

Никита Бояркин провёл на чемпионате мира 6 из 7 матчей. В среднем он пропускал 2,27 шайб за игру при 92,93 процента отражённых бросков.